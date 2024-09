Đảm bảo an ninh, an toàn tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Ngày 28/9, Công an tỉnh, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn PCCC tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ giai đoạn 2019-2024.

Lãnh đạo 2 đơn vị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện quy chế phối hợp.

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và tham mưu UBND tỉnh đưa Nhà máy Đạm Phú Mỹ vào danh sách mục tiêu trọng điểm về phòng, chống khủng bố. 2 đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, giải quyết các vụ việc vi phạm, góp phần bảo vệ an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy.

Dịp này, 2 đơn vị đã khen thưởng 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp.

Tin, ảnh: TRÍ TRUNG