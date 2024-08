Tuyên truyền an toàn giao thông cho 100 học sinh Ngãi Giao

Ngày 31/8, UBND TT. Ngãi Giao, Đoàn Thanh niên TT. Ngãi Giao phối hợp với Hội cựu Công an huyện Châu Đức, Hội cựu Công an TT. Ngãi Giao và Phòng CSGT - Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và tặng quà cho các em HS đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh TT. Ngãi Giao.

Tại chương trình, gần 200 đoàn viên thanh niên và học sinh TT.Ngãi Giao được báo cáo viên Phòng CSGT - Công an tỉnh truyền đạt những quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; các lỗi thường gặp của HS khi tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông; bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường… nhằm bảo đảm an toàn cho năm học 2024 - 2025.

Hội cựu Công an huyện Châu Đức và Hội cựu Công an TT. Ngãi Giao trao 100 phần quà gồm mũ bảo hiểm và tập vở cho học sinh đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Hội cựu Công an huyện Châu Đức và Hội cựu Công an TT. Ngãi Giao cũng trao tặng 100 phần quà gồm mũ bảo hiểm và tập vở cho các em HS đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn, nhằm động viên và tiếp bước cho các em vào năm học mới.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN