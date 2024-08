Bị bắt khi trộm điện thoại; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Bị bắt khi trộm điện thoại

Ngày 30/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Đ.V.M. (SN 1998, trú TX.Phú Mỹ) đột nhập vào nhà ông P.T.H. (SN 1965, chỗ ở ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) trộm 1 ĐTDĐ thì bị chủ nhà phát hiện đuổi theo bắt giữ giao công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 30/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại 1 căn hộ của Chung cư The Sóng, phường Thắng Tam. Tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 2 đối tượng gồm: N.T.P. (SN 2000, trú tỉnh Cà Mau) và V.N.T.Đ. (SN 1990, trú huyện Châu Đức) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 3 đối tượng khác. Tang vật thu giữ 1 đĩa nhựa màu trắng bên trên có chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý dạng khay, 1 túi nilon dạng túi zip bên trong chứa nhiều mảnh vụn màu xám nghi là ma tuý dạng thuốc lắc và các vật dụng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. (Lê Nguyễn)

Đá gà qua mạng

Ngày 30/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng. Trước đó, tại chòi bán nước giải khát của ông T.T.T. (SN 1966, ở ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, Công an xã Long Mỹ bắt quả tang L.S.V. (SN 1986, trú huyện Đất Đỏ) cùng ông T. và 10 người khác có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng. Tại hiện trường, Công an xã Long Mỹ tạm giữ 11 xe máy các loại, 1 điện thoại di động dùng để xem và đá gà qua mạng. (Phước An)