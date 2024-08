Tuần tra khép kín 24/24 bảo đảm an ninh, trật tự

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài từ ngày 31/8, đến 3/9. Để bảo đảm ANTT và trật tự an toàn giao thông (ATGT), Công an tỉnh và các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

CSGT và Trật tự - Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với CSCĐ - Công an tỉnh tuần tra khép kín địa bàn bảo đảm ANTT.

Tỏa lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Những ngày này, song song công tác tuần tra lưu động 24/24 giờ khép kín địa bàn bảo đảm ANTT và trật tự ATGT thì Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) vẫn lập chốt cố định kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Tối 29/8, trong thời gian lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường 3/2 (TP.Vũng Tàu), lực lượng CSGT và Trật tự đã dừng nhiều phương tiện kiểm tra và kịp thời phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp lễ Quốc khánh 2/9 và triển khai Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, Công an tỉnh tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương rà soát, cập nhật, bổ sung các phương án phòng, chống ùn tắc giao thông từ xa.

Bố trí lực lượng ở các giao lộ để điều tiết, hướng dẫn giao thông không để xảy ra ùn tắc kéo dài đặc biệt là 3 tuyến QL51, 55, 56 và các địa bàn trọng điểm, địa bàn du lịch như: TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, Long Điền...

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Sở GT-VT nắm thời gian diễn ra các sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, tại địa phương để có phương án phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc…

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông; kiên quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ…

Chú trọng bảo vệ tài sản

Công an tỉnh khuyến cáo, thời gian nghỉ lễ dài ngày người dân cần chú trọng trong việc bảo vệ tài sản. Khi đi ra khỏi nhà cần khóa cửa cẩn thận (nhất là cửa ban công, cửa sân thượng, cửa chớp....). Xe máy nếu để trong nhà thì khóa vòng, khóa xích, chìa khóa cất nơi kín đáo hoặc gửi xe sang nhà người thân. Các tài sản như: tiền, trang sức cần cất kỹ càng; Lắp camera giám sát để có thể quan sát từ xa tình hình trong nhà khi đi vắng; Thông báo hàng xóm về thời gian vắng nhà để nhờ hỗ trợ khi phát hiện đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà.

Khi ra khỏi nhà tắt hết các thiết bị điện không cần thiết, kiểm tra hệ thống điện, bếp ga, đề phòng chập điện gây cháy nổ.

Bên cạnh đó, cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo như: đặt phòng, tour giá rẻ, vé máy bay online, đặt hàng giá rẻ và không truy cập đường link lạ của tội phạm công nghệ cao gửi trên mạng…

Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, không để xảy ra những vụ việc gây mất trật tự xã hội. Cùng với đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tại địa bàn các phường, xã, thị trấn vào ban đêm, ngăn chặn hành vi trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng,...

Song song đó, lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng rượu bia thì không lái xe, ứng xử kiềm chế, tránh xảy ra xung đột, mâu thuẫn dẫn đến tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, giết người...; Chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời thông tin, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN