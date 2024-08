Hơn 800 ngàn camera bị chia sẻ dữ liệu hình ảnh công khai

Thông tin này được Bộ TT-TT đề cập tại thuyết minh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin cơ bản cho camera giám sát sử dụng giao thức internet (IP camera) dự kiến được ban hành trong tuần này.

Trên mạng xã hội, hàng trăm hội nhóm đã công khai rao bán hình ảnh và video lộ lọt từ camera giám sát, mỗi nhóm có hàng ngàn thành viên với các mức phí từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng.

Hậu quả là thông tin, dữ liệu của người dùng có thể bị thu thập trái phép, sau đó được sử dụng cho các mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức; thiết bị camera bị chiếm quyền điều khiển và sử dụng cho các cuộc tấn công mạng, phát tán các chương trình, phần mềm độc hại lây lan trong các hệ thống thông tin.

Do đó, Quy chuẩn này được xây dựng và ban hành nhằm mục đích quản lý, tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống IP Camera. Trong đó, bảo đảm các biện pháp an ninh như quản lý mật khẩu an toàn, cập nhật phần mềm định kỳ và bảo vệ giao tiếp dữ liệu để ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và các mối đe dọa bảo mật khác; thiết lập các quy tắc mã hóa dữ liệu và quản lý quyền truy cập để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân...

