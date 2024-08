Camera an ninh giúp phá án thần tốc

Thời gian qua, Công an huyện Châu Đức liên tiếp phá nhanh nhiều vụ án hình sự. Ngoài kỹ năng nghiệp vụ, hệ thống camera an ninh đã góp phần cung cấp nhiều dữ liệu để lực lượng truy vết.

Công an huyện Châu Đức thực nghiệm hiện trường vụ án "hiếp dâm" xảy ra tại đồi cừu Suối Nghệ.

Phá án “thần tốc”

Rạng sáng 11/8, tại khu vực đồi cừu Suối Nghệ (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) xảy ra vụ hiếp dâm gây xôn xao dư luận. Theo đó, đêm 10/8, chị L. (SN 2000, ngụ TP. Hồ Chí Minh) chạy xe mô tô từ TP. Hồ Chí Minh đi huyện Châu Đức thăm người yêu, đến địa điểm trên thì bị tài xế xe tải chặn đường, bắt chở vào bãi đất trống để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện Châu Đức được huy động để điều tra, truy tìm hung thủ. Đến rạng sáng 12/8, sau khoảng 24 giờ xảy ra vụ án, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Trạm thu phí Long Phước (thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) tiến hành bắt giữ Trịnh Văn Nhất (SN 1993, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), kẻ gây ra vụ hiếp dâm chị L.

Gần đây nhất, sáng 23/8, ông V. (ngụ xã Suối Nghệ) điều khiển xe mô tô chở vợ là bà M. và cháu lưu thông trên đường tại xã Suối Nghệ thì một đối tượng áp sát giật sợi dây chuyền vàng bà M. đeo ở cổ. Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức nhanh chóng tiến hành truy đuổi đối tượng và trích xuất dữ liệu camera trên các tuyến đường để truy bắt. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi đối tượng đang ẩn nấp trong quán cà phê tại xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) thì bị công an ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trần Phúc Cường (SN 1984, ngụ TP. Bà Rịa) khai đi cướp để lấy tiền tiêu xài.

Camera an ninh phát huy hiệu quả

Theo Trung tá Võ Lê Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Châu Đức, vụ “hiếp dâm” xảy ra nơi thưa dân, đường vắng, đối tượng sau khi gây án đã lột decan bên hông xe, thay đổi lộ trình di chuyển để tránh phát hiện. Từ lời khai của nạn nhân về những đặc điểm của đối tượng, phương tiện và tình tiết liên quan đã giúp công an xác định chính xác hướng điều tra. Ngoài ra, công an cũng dốc toàn lực truy xuất camera khắp các tuyến đường từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xác định, truy bắt nhanh đối tượng.

Đối với vụ “cướp giật” do Trần Phúc Cường gây ra, công an đi liên hệ từng nhà dân trên các tuyến đường nghi vấn đối tượng có thể đi qua để xin trích xuất camera. Qua phân tích đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện, công an xác định được lộ trình di chuyển của đối tượng. Theo đó, trên đường đi tìm “con mồi”, Cường tháo biển số xe tránh phát hiện. Sau khi giật sợi dây chuyền vàng, Cường tẩu thoát về hướng TP. Bà Rịa, tìm đoạn đường vắng người, gắn lại biển số xe, cởi áo khoác bỏ vào cốp xe rồi điều khiển xe vòng ngược lại ra hướng Hương lộ 2 chạy về xã Hòa Long để cắt đuôi lực lượng truy đuổi. Sau đó, Cường tấp vào quán cà phê uống nước và nằm ngủ chưa được bao lâu thì công an ập vào bắt giữ.

Theo Trung tá Giang, để công an huyện đấu tranh, phá án nhanh, chính xác thời gian qua là nhờ hệ thống camera an ninh, camera nhà dân được lắp đặt khắp các tuyến đường và nhà giúp quan sát được mọi diễn biến. Người dân cũng hỗ trợ, hợp tác nhiệt tình trong việc cung cấp thông tin, đặc điểm của đối tượng, thông tin về vụ việc; Sự phối hợp nhuần nhuyễn của công an các xã và đơn vị công an ở các tỉnh lân cận; Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được cập nhật đầy đủ và chính xác; Cùng với đó là sự máu lửa, nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể, cán bộ, chiến sĩ giúp lực lượng công an điều tra hiệu quả, phá án nhanh. “Trong các vụ án, khi xác định được đối tượng, lực lượng công an cũng tìm phương án bắt “êm” nhất, hạn chế việc truy đuổi để tránh xảy ra sự cố khi bắt giữ. Các đối tượng cũng bất ngờ không nghĩ tới công an điều tra tìm nhanh đến vậy”, Trung tá Giang chia sẻ.

Thời gian qua, Công an huyện Châu Đức tổ chức nhiều biện pháp để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, trấn áp kịp thời các hoạt động xâm hại lợi ích của Nhân dân. Từ đó, kiểm soát chặt chẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành các băng, ổ nhóm, tụ điểm nguy hiểm, phức tạp. 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ điều tra khám phá án vụ án hình sự hàng năm đều đạt 75% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên.

Khen thưởng Công an huyện Châu Đức về thành tích phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn mới đây, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức biểu dương và đánh giá cao việc điều tra, xác định đối tượng và phá án nhanh những vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Đây là kết quả đáng ghi nhận thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể và cá nhân chiến sĩ công an trong việc điều tra, xử lý các vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. “Cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa để giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân”, ông Nguyễn Tấn Bản gửi gắm.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN