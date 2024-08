Tập trung kéo giảm tai nạn giao thông

Thời gian qua, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, để lại hậu quả thương tâm cho gia đình và xã hội. Do đó, các ngành, các cấp cần có những giải pháp căn cơ để kéo giảm TNGT.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra ngày 14/8, trên địa bàn TX.Phú Mỹ làm 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Nhiều vụ TNGT nghiêm trọng

Qua các vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, phần lớn đều do lỗi của người điều khiển phương tiện như: không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, sử dụng rượu bia, đi sai làn đường, phần đường…

Mới đây, khoảng 18 giờ ngày 14/8, xe mô tô BKS 72E1-102… do anh N.V.H. (SN 1974) điều khiển, chở theo sau ông C.V.D. (SN 1980, cùng trú tỉnh Trà Vinh) lưu thông theo hướng xã Cù Bị (huyện Châu Đức) đi xã Sông Xoài (TX.Phú Mỹ). Khi đi đến đoạn Km 03+500 thuộc tổ 1, ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, thì tông vào đuôi bên trái xe ô tô tải BKS 60H-016… do ông N.V.T. (SN 1969, trú tỉnh Long An) điều khiển đang đỗ sát lề đường bên phải theo chiều đi của xe mô tô để sửa chữa. Hậu quả, ông H. tử vong tại hiện trường, ông D. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ.

Hay trước đó, khoảng 2 giờ ngày 9/8, xe mô tô BKS 60FL-83… lưu thông trên đường 3/2 (TP.Vũng Tàu) trên xe có chở B.P.T. (SN 2007) và T.Đ.A. (SN 2006, cùng trú tỉnh Đồng Nai) chưa rõ người điều khiển. Khi đến khu vực trụ đèn trang trí số 131 đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh, xe tự va chạm vào dải phân cách, gây tai nạn. Hậu quả, nạn nhân B.P.T tử vong.

Thực tế cho thấy, tuy các vụ TNGT lỗi do người điều khiển phương tiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn vi phạm trật tự ATGT. Đơn cử, mỗi ngày, qua kiểm tra lực lượng CSGT toàn tỉnh vẫn phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn đi ngược chiều diễn ra phổ biến. Điển hình như tại đường Võ Nguyên Giáp (TP.Vũng Tàu) người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều diễn ra thường xuyên nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Tăng cường các giải pháp

Để ngăn chặn, giảm các vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngày 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đã có Chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, khép kín tuyến giao thông; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây TNGT như: vi phạm tốc độ, lấn làn đường, vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe... Thường xuyên nắm tỉnh hình, tập trung xử lý trên các tuyến, địa bàn, khung giờ thường xuyên xảy ra TNGT và vi phạm trật tự ATGT.

Cơ quan CSĐT khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ TNGT đang thụ lý, đánh giá, làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa cho xã hội. Qua công tác điều tra kịp thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp khắc phục các nguyên nhân, hạn chế, bất cập nhằm kiềm chế, làm giảm TNGT.

6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 220 vụ TNGT, làm 97 người chết và 171 người bị thương (tăng 8 vụ, tăng 30 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023).

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch về phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh”. Công khai số điện thoại trực ban trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nhóm Zalo, Facebook, Viber, trang web của công an địa phương; phối hợp với các đơn vị liên quan, ngành giao thông tổ chức lắp đặt biển thông báo số điện thoại của các đơn vị CSGT được giao quản lý tuyến để người dân liên hệ khi cần thiết. Bố trí trực ban 24/24h tiếp nhận và đề xuất xử lý thông tin khi người dân cung cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tổ chức giao thông, kiến nghị các bất cập về tổ chức giao thông và “điểm đen”, điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông và huấn luyện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho HS, SV; tổ chức nhà trường, phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo TTATGT khu vực trường học...

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN