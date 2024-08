Khen thưởng lực lượng phá nhanh vụ án hiếp dâm ở Đồi Cừu

Ngày 13/8, UBND huyện Châu Đức đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phá án nhanh vụ “Hiếp dâm” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Theo đó, UBND huyện Châu Đức khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện. Đồng thời khen thưởng các cá nhân, gồm: Thượng tá Trần Công Phúc, Phó Trưởng Công an huyện; Trung tá Võ Lê Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy; Đại úy Phạm Văn Tập, Phó Trưởng Công an xã Suối Nghệ; Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Thượng úy Đoàn Tiến Đạt, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy.

Trước đó, ngày 10/8, Trịnh Văn Nhất (SN 1993, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô tải đi thu mua hải sản tại chợ Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh) mang về TP.Vũng Tàu để tiêu thụ. Đến khuya, trên đường di chuyển về TP.Vũng Tàu, Nhất thấy chị L. (SN 2000, ngụ TP. Hồ Chí Minh) đi xe máy một mình, cùng chiều nên điều khiển xe bám theo. Khi tới KCN Châu Đức, Nhất chặn xe, khống chế và buộc chị L. chở tới khu vực Đồi Cừu Suối Nghệ (xã Suối Nghệ) và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối với vụ “Cố ý gây thương tích”, đêm 9/8, tại quán nhậu “Q.N” thuộc xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, do mâu thuẫn trong lúc chơi đá bóng từ trước, P.H.V. (SN 1989) và H.Đ.M.H (SN 1997, cùng ngụ xã Xuân Sơn) dùng rựa chém H.T.T. (SN 1992, ngụ xã Sơn Bình) gây thương tích.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN