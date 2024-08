Phổ biến pháp luật cho công nhân viên OSC Việt Nam

Sáng 14/8, Công ty CP Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024.

Đại diện OSC Việt Nam tặng hoa cảm ơn Công an tỉnh.

Tại hội nghị, hơn 120 đại biểu đại diện cán bộ, công nhân viên, NLĐ của OSC Việt Nam được phổ biến một số chuyên đề như: Tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao; Luật An ninh mạng; cách nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; nâng cao công tác bảo vệ, an ninh tại các cơ quan, doanh nghiệp…

Báo cáo viên Công an tỉnh trình bày chuyên đề tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Theo lãnh đạo OSC Việt Nam, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, NLĐ thực hiện tốt các quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; chú trọng phối hợp với chính quyền, công an, địa phương nơi đơn vị đóng chân cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, PCCC và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ông Thái Hồng Cương, Bí thư Đảng ủy OSC Việt Nam nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, NLĐ công ty trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hội nghị lần này cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên, NLĐ của OSC Việt Nam nắm bắt, nhận biết các phương thức, thủ đoạn và âm mưu hoạt động của các loại tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của NLĐ trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH - MẠNH VŨ