Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cướp tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 16/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà T.T.B.P. (SN 1980, TP.Vũng Tàu) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0818283… tự xưng là cán bộ công an hướng dẫn làm hồ sơ dịch vụ công định danh thông tin cá nhân. Vì tin tưởng nên bà P. nghe theo hướng dẫn lên mạng internet tìm kiếm và cài đặt phần mềm có tên “VneID-Bộ Công An” vào điện thoại cá nhân. Sau đó, bà P. phát hiện tiền trong các tài khoản ngân hàng của mình đã bị chuyển đến các số tài khoản khác với tổng số tiền hơn 106 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Cướp tài sản

Ngày 16/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.T.B. (SN 1974, tỉnh Thanh Hóa) về tội cướp tài sản; D.H.P. (SN 1996, tỉnh Kiên Giang) về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi. Theo hồ sơ, P. đến quán cà phê trên đường Phước Bình-Hắc Dịch (thuộc tổ 5, KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân), do B. làm chủ để mua dâm. Tại đây, P. chọn T.K.V. (SN 2011, tỉnh Sóc Trăng) với giá mua dâm 500 ngàn đồng/giờ. Sau đó, V. nói với P. là bị người khác lừa vào trong quán để bán dâm và nhờ giải cứu. P. đồng ý. Cả 2 bàn cách, thống nhất là P. sẽ đi ra lấy xe máy chạy đi, V. la lên là P. không trả tiền rồi vờ đuổi theo. Sau đó, cả hai cùng bỏ trốn. Tuy nhiên, lúc thực hiện thì bà B. nghe thấy tiếng V. la lên, nên chạy ra giữ P. lại. Cả hai giằng co trước cửa quán, còn V. bỏ đi mất. Lúc này N.V.C. (SN 1997, con của bà B.) đi về thấy mẹ đang giằng co, nên xông đến đánh P. và lôi vào trong quán. Sau đó, cả hai người buộc P. đưa 4,7 triệu đồng là số tiền V. đã nợ B. và tiền P. mua dâm là 700 ngàn đồng. Sau đó, P. đến cơ quan công an trình báo. (Lê Nguyễn)

Đâm vào cống thoát nước, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Hương lộ 8 (KP.Long Phượng, TT.Long Điền, huyện Long Điền). Theo hồ sơ, anh N.C.H. (SN 2006, huyện Châu Đức) điều khiển xe mô tô BKS 72G-413… đến khu vực trên thì đâm vào cống thoát nước. Hậu quả, anh H. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Điền điều tra làm rõ. (Trí Nhân)