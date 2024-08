Bắt chủ tàu cá đưa người sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép

Chủ tàu cá, kiêm thuyền trưởng đưa phương tiện và ngư dân ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép đã bị Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ.

​Ngày 16/8, Phòng An ninh điều tra-Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ng.B. (57 tuổi, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Vụ việc do Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh phối hợp điều tra, giải quyết.

Theo hồ sơ vụ án, Ng.B. vừa là chủ vừa là thuyền trưởng của một tàu cá BKS Bình Định. Quá trình sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản, B. đã 2 lần điều khiển tàu sang vùng biển nước ngoài khai thủy sản trái phép.

Vào ngày 26/4, B. điều khiển tàu cá của mình xuất bến tại Cảng cá Bến Đá, phường 5 (TP.Vũng Tàu), trên tàu cá có tất cả 6 thuyền viên. Sau khi xuất bến, B. cho tàu khai thác tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Đến ngày 2/5, do lượng thủy sản đánh bắt được ít nên B. nảy sinh ý định đưa tàu cá đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Đến tối 3/5, khi tàu đến vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và vùng biển nước ngoài thì trên bộ đàm B. nghe thấy lực lượng hải quân thông báo yêu cầu tàu quay về vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành mà còn tắt các thiết bị trên tàu để không bị lực lượng chức năng phát hiện rồi tiếp tục điều khiển tàu cá sang vùng biển nước ngoài.

Trong quá trình đánh bắt trái phép tại vùng biển nước ngoài, B. đã chỉ đạo thuyền viên tháo cờ Việt Nam gắn trên tàu rồi gắn cờ nước ngoài lên nóc cabin với mục đích không bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện, bắt giữ.

Đến ngày 13/5, sau khi khai thác trái phép khoảng 400 kg mực tại vùng biển nước ngoài, B. điều khiển tàu quay về vùng biển Việt Nam tiếp tục khai thác đến ngày 17/5, thì đưa tàu về bến.

Trước đó, ngày 27/2, B. cũng đã tổ chức cho tàu cá của mình đánh bắt mực tại vùng biển thuộc nước ngoài, nhưng không có thu hoạch nên đã cho tàu quay về.

Được biết, đây là vụ việc đầu tiên liên quan đến hành vi đưa tàu cá, thuyền viên Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép bị khởi tố tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là một trong những vụ việc liên quan đến hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tạo tính răn đe, ngăn chặn tình trạng ngư dân đưa tàu cá xâm nhập trái phép vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản, qua đó, chung tay gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG