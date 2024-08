Bị lừa khi nhờ mua hàng; Trộm xe máy

Trộm xe máy

Ngày 27/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà Đ.T.M. (SN 1973, chỗ ở phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) dựng xe mô tô (trên xe vẫn cắm chìa khóa) trước nhà rồi đi vào trong thì bị đối tượng lạ mặt trộm cắp. Trong cốp xe có khoảng 80 triệu đồng tiền mặt. (Lê Nguyễn)

Bị lừa khi nhờ mua hàng

Ngày 27/8, Công an TP.Vũng Tàu lâp hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, số thuê bao 0786837… tên Zalo “Lim Thị Giang” liên hệ với bà N.T.K.D. (SN 1966, nơi ở TP.Vũng Tàu) nhờ mua văn phòng phẩm với số lượng lớn, bà D. đồng ý.

Tiếp đó, người này nhờ bà D. mua số lượng lớn thịt, cá hộp và cung cấp số điện thoại của người bán hàng để bà D. liên hệ mua. Do đang đi du lịch nên bà D. nói con gái 3 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 299 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng chỉ định. Sau khi chiếm đoạt tài sản các đối tượng đã hủy kết bạn, chặn số điện thoại, thu hồi các tin nhắn của bà D. Biết mình bị lừa, bà D. đến Công an TP.Vũng Tàu trình báo. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do bị can Trần Văn Trắng thực hiện vào ngày 1/6/2024, tại trước số 1022 đường 30/4, phường 11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ 1 xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ-bạc-đen, BKS 59F1-110.51; số khung: RLHJ04328BY184835; số máy: JC43E-6108816. Cá nhân nào là chủ sở hữu phương tiện hoặc có thông tin về phương tiện trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự-Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, hoặc ĐTV Trương Trung Hiếu, SĐT: 090.1653.114) để tiếp nhận phục vụ công tác điều tra.