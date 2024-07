Trộm điện thoại; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Trộm điện thoại

Ngày 8/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Tr.Th.M.N. (SN 1992, trú huyện Long Điền) đến nhà L.T.Đ. (SN 1965, KP.Hải Phong 2, TT.Long Hải, huyện Long Điền) chơi. Lợi dụng Đ. không có nhà, N. trộm 1 ĐTDĐ rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/7, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra vụ lừa đảo trên không gian mạng xảy ra tại huyện Xuyên Mộc. Theo trình bày của bị hại, thông qua mạng xã hội, N.V.T. (SN 1999, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) tham gia vào nhóm “đầu tư sinh lời” với số tiền được chuyển lại từ 10%-30%. Sau đó, T. đã chuyển số tiền hơn 50 triệu đồng vào nhóm nhưng không nhận được tiền từ nhóm chuyển lại nên đến công an trình báo. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý T.H.H. (SN 1988, trú tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Thiện (xã Phước Tỉnh), Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang T. đang tàng trữ 1 gói ma túy dạng đá và 1 ống thủy tinh hàn kín bên trong chứa ma túy dạng đá. (Trí Nhân)

Hủy hoại tài sản

Ngày 8/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, bà M.T.H. (SN 1962, TP.Bà Rịa) đến Công an xã Long Phước tố giác ông N.V.T. (SN 1959, trú TP.Bà Rịa) có hành vi dùng dao rựa vạt vỏ 20 thân cây xà cừ từ 30-35 năm, trị giá tài sản khoảng 60 triệu đồng. (Sơn Khê)