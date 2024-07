Giấy phép lái xe bản giấy: Sẽ vô hiệu nếu bị tước trên VNeID

Từ ngày 1/7, CSGT tại nhiều địa phương đã đồng loạt triển khai Thông tư số 28 của Bộ Công an. Theo đó, lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra, xử lý, tạm giữ và tước giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra giấy phép lái xe trên VNeID, nếu trường hợp vi phạm có tạm giữ giấy phép lái xe thì cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản tạm giữ giấy phép này trên môi trường điện tử. Trong ảnh: Lực lượng CSGT TP. Vũng Tàu lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm. Ảnh: THÀNH HUY

Đồng loạt triển khai

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông về triển khai Thông tư 28/2024 TT-BCA ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2024, Phòng CSGT Công an tỉnh đã bắt đầu kiểm tra giấy tờ và xử lý tạm giữ giấy tờ với người vi phạm trên môi trường điện tử.

Ngay trong sáng 1/7, các đơn vị thuộc Phòng CSGT tỉnh đã đồng loạt triển khai. Theo quy trình, khi phát hiện người vi phạm giao thông, CSGT sẽ tiến hành dừng xe, thông báo lỗi vi phạm. Nếu người vi phạm có lỗi bị tạm giữ giấy phép lái xe, CSGT sẽ yêu cầu người vi phạm xuất trình các giấy tờ liên quan: giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe trực tiếp hoặc trên ứng dụng VNeID (đã xác thực thành công).

Nếu xuất trình giấy tờ điện tử, CSGT sẽ kiểm tra trên trang: https://tracuu.csgt.vn và lập biên bản tạm giữ giấy phép trên môi trường điện tử đối với người vi phạm. Trong biên bản tạm giữ giấy phép lái xe sẽ có thêm dòng chữ “tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử”.

Theo Trung tá Vũ Minh Đức, đội CSGT-TT Công an TP. Vũng Tàu, từ ngày 1/7, lực lượng CSGT TP.Vũng Tàu đã triển khai kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện trên môi trường điện tử VNeID. Nếu người điều khiển phương tiện chưa cài đặt, lực lượng sẽ hướng dẫn người dân cài đặt. Mọi việc diễn ra thuận tiện, nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý. Người dân không cần phải mang theo và xuất trình giấy tờ, chỉ cần mở điện thoại và xuất trình các giấy tờ đã tích hợp.

CSGT khi thực hiện nhiệm vụ sẽ kiểm tra giấy phép lái xe và các loại giấy tờ khác của người dân trên ứng dụng VNeID. Trường hợp người vi phạm đã bị tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử mà vẫn điều khiển xe, sẽ bị thêm lỗi “không có giấy phép lái xe” và bị tạm giữ xe .

Người dân chủ động tích hợp giấy tờ

Anh Nguyễn Văn Thức, người dân ở phường 2, TP.Vũng Tàu nhận xét, việc tích hợp giấy tờ liên quan như bằng lái, đăng kiểm... rất tiện lợi, đỡ phải cầm giấy tờ cồng kềnh như trước đây.

Tương tự, anh Trần Văn Tuân, ngụ phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu cũng cho biết, đã cài đặt VNeID mức độ 2 sau khi công an địa phương đề nghị, tuy nhiên từ đó đến nay không sử dụng và đã quên mật khẩu. “Từ khi cài đặt đến nay tôi không có thao tác gì trên phần mềm, hiện vẫn chưa tích hợp giấy tờ. Được lực lượng CSGT kiểm tra, giải thích và hướng dẫn tích hợp, tôi thấy khá hữu ích. Tài xế di chuyển nhiều, việc cài đặt tích hợp này sẽ giúp ích rất nhiều trong những lúc ra ngoài nhưng quên đem giấy tờ. Tôi sẽ tích hợp ngay để sử dụng VNeID trong thời gian tới” - anh Tuân cho hay.

Phòng CSGT Công an tỉnh đề nghị người dân chủ động tích hợp các giấy tờ liên quan trên ứng dụng VNeID để thuận lợi trong việc xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính. Việc kiểm tra thông qua ứng dụng VNeID được đánh giá là nhanh chóng, thuận lợi đối với người tham gia giao thông và lực lượng CSGT. Đặc biệt, đối với người tham gia giao thông đã tích hợp giấy phép lái xe ô tô và mô tô, việc theo dõi, kiểm tra sẽ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

THÀNH HUY - ĐỨC TÚ