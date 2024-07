Đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội: Coi chừng vướng lao lý

Thời gian gần đây, một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, trái pháp luật nhằm bôi nhọ, vu khống… ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín tổ chức, cá nhân.

Công an huyện Long Điền làm việc với đối tượng đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Đăng thông tin kích động, sai sự thật

Mới đây, T.T.K.T.-chủ cơ sở kinh doanh đồ lễ H.P. trên đường Võ Thị Sáu (thuộc khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo) cùng nhân viên N.M.H.Tr. và L.Q.D. mang lẵng hoa hình lá cờ Tổ quốc được cắm bằng mút xốp vào Nghĩa trang Hàng Dương. Tại đây, những người này được nhân viên nghĩa trang nhắc nhở và đề nghị đến khu sắp lễ để cắm lại giỏ hoa bằng vật liệu thân thiện môi trường theo chủ trương hạn chế rác thải. T., Tr. và D. cùng nhiều người to tiếng, giằng co với các nhân viên hỗ trợ nhằm gây sự chú ý của đám đông để quay phim, chụp hình đăng tải lên mạng xã hội. Mục đích nhằm lôi kéo, kích động các đối tượng khác phản đối chủ trương thực hiện Ngày thứ Bảy Giỏ lễ xanh. Nhận được tin báo, Công an huyện Côn Đảo đến làm việc, đưa các đối tượng trên về trụ sở lấy lời khai.

Chiều 7/7, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Thượng tá Võ Minh Thuận, Trưởng Công an huyện Côn Đảo cho biết, những video clip phát tán trên mạng xã hội Tik Tok nhằm phản đối chủ trương thực hiện Ngày thứ Bảy Giỏ lễ xanh đã được gỡ bỏ. Công an huyện Côn Đảo đã làm việc, lấy lời khai các đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 6/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý ông L.T.L. (SN 1980, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Cụ thể, ông L. sử dụng facebook cá nhân phát trực tiếp (livestream) kèm theo bình luận với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, hình ảnh lực lượng CSGT. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an vào cuộc xác định ông L.là người phát trực tiếp clip. Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và tháo gỡ bài livestream, đồng thời đăng tin đính chính trên trang facebook cá nhân.

Có thể bị phạt tù đến 5 năm

Liên quan đến vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Cảnh cho biết, hiện nay, đã có chế tài xử lý các hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh, clip sai sự thật lên không gian mạng. Tùy theo tính chất, mức độ, hành vi, hậu quả mà cá nhân đó có thể bị khởi kiện để yêu cầu bồi thường về dân sự, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử) quy định, hành vi đăng tải hình ảnh của người khác khi không được cho phép nếu không gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng; trường hợp không có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ thì mức xử phạt là mức trung bình của khung hình phạt (15 triệu đồng).

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tang vật (các trang thiết bị điện tử sử dụng để đăng tải các hình ảnh và thông tin sai sự thật gây thiệt hại danh dự, nhân phẩm của người khác). Đồng thời, phải gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật đã đăng tải.

Nếu hành vi đăng hình ảnh người khác không xin phép gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 155, 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cụ thể, hành vi đăng hình ảnh của người khác mà không xin phép và xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Trường hợp hành vi phạm tội có các tình tiết tăng nặng như: phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với người đang thi hành công vụ; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%... thì sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Công an tỉnh khuyến cáo, tổ chức, cá nhân và người dân khi tham gia, sử dụng mạng xã hội phải chấp hành các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác; không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong, mỹ tục… Mọi hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN