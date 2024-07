Tội phạm sử dụng công nghệ cao và ma túy diễn biến phức tạp

Sáng 17/7, trong phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu đã chất vấn nội dung về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi; tội phạm về ma túy, người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chức năng cần có giải pháp ngăn chặn, đấu tranh kéo giảm tội phạm trên trong thời gian tới.

Đại biểu Lê Hồng Ngọc chất vấn nội dung tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi; tội phạm về ma túy, người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng.

Trả lời chất vấn về vấn đề này, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội (đã điều tra khám phá 15/19 vụ)... Cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 379 vụ, với 678 đối tượng mua bán, tàng trữ, sản xuất, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép các chất ma túy (tăng 110 vụ, với 151 đối tượng so với cùng kỳ); phát hiện 1.028 vụ, với 1.183 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 453 vụ, 448 đối tượng so với cùng kỳ)…

Trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp, ngành, các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân về các nguy cơ, phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; hướng dẫn người dân nhận diện các dấu hiệu của tội phạm và biện pháp phòng, chống. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan công an với các cơ quan liên quan để hạn chế đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, sim rác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trả lời chất vấn và đưa ra giải pháp kéo giảm tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, người nghiện ma túy trong thời gian tới.

Lực lượng công an triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ tổ chức nắm chắc tình hình ANTT trên không gian mạng. Chủ động xây dựng triển khai phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn xử lý kịp thời hoạt động của tội phạm sử dụng công ghệ cao.

Đối với tội phạm về ma túy, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế phát sinh người nghiện mới, kiềm chế, không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, nhất là ma tuý tổng hợp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên, HS, SV và những người dễ bị tác động bởi tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo sự đồng thuận, sức lan tỏa của toàn xã hội tham gia phòng, chống ma túy.

Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh quyết liệt triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy, các điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, không để phát sinh điểm, tụ điểm mới, cũng như tái phức tạp trở lại; duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm liên quan đến ma túy…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN