Phản ứng nhanh trong vụ cháy ở chung cư Bình An

Khoảng 16 giờ 15 ngày 15/7, người dân phát hiện khói phát ra từ một căn hộ tại tầng 14 chung cư Bình An, phường 10 (TP.Vũng Tàu) nên hô hoán mọi người dập lửa, sơ tán cư dân xuống dưới và báo lực lượng PCCC. Sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh) và Đội Cảnh sát PCCC (Công an TP.Vũng Tàu) điều động 4 xe chữa cháy và tiếp nước cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan, cháy lớn sang các căn hộ xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.