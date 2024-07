Xử lý xe ô tô đậu trong hẻm rộng dưới 6m: Tuyên truyền kết hợp xử phạt

UBND TP.Vũng Tàu vừa ban hành Công văn về xử lý tình trạng đậu xe ô tô tại các hẻm có chiều rộng dưới 6m trên địa bàn thành phố. Nội dung chỉ đạo này nhận được sự đồng tình của phần lớn người dân thành phố. Tuy nhiên, một số ý kiến còn băn khoăn liên quan đến việc quy hoạch bãi đậu xe, công tác xử phạt...

Xe ô tô đậu kín 2 bên đường Sương Nguyệt Ánh (khu vực phía sau Chung cư Lapen, phường 9, TP.Vũng Tàu).

Sẽ lắp 9 biển báo “cấm đậu xe” trên các hẻm

Ông Nghiêm Viết Hùng, phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu thông tin, toàn thành phố có 1.209 tuyến hẻm, trong đó 1.129 hẻm nhỏ dưới 6m. Thời gian qua, cử tri và UBND các phường phản ánh, tình trạng đậu xe tại các tuyến hẻm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, gây nguy cơ mất an toàn khi có sự cố về cứu thương, cứu hỏa. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, hầu hết xe đậu trong hẻm là của những hộ dân sinh sống nơi đây.

Năm 2022, Ban ATGT TP.Vũng Tàu phối hợp Sở GT-VT và Công an tỉnh khảo sát đề xuất cắm biển “cấm đậu xe” tại các tuyến hẻm. Tuy nhiên, Sở GT-VT và Công an tỉnh có ý kiến, xe đậu tại các tuyến hẻm phần lớn là xe của người dân sinh sống tại đây, nên không thống nhất cắm biển “cấm đậu xe”. Đồng thời, đề nghị UBND phường, xã giao khu phố vận động người dân không đậu xe cản trở giao thông để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

Sau đó, người dân tiếp tục phản ánh, tại nhiều tuyến hẻm tình trạng đậu xe cản trở giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Trước thực trạng trên, tháng 11/2023, Ban ATGT phối hợp với Sở GT-VT và Công an tỉnh kiểm tra để thống nhất việc lắp đặt biển “cấm đậu xe” tại các tuyến hẻm theo kiến nghị của cử tri.

Sở GT-VT và Công an tỉnh yêu cầu TP.Vũng Tàu tổ chức lấy ý kiến người dân tại các tuyến đường, hẻm trước khi lắp biển cấm. Hiện nay, việc tổng hợp ý kiến người dân đã hoàn tất và Phòng Quản lý đô thị tổng hợp đề xuất lắp biển báo và trình UBND thành phố phê duyệt triển khai thực hiện (tổng cộng hơn 70 biển báo, trong đó có 9 biển báo trên các hẻm).

Khuyến khích xã hội hóa đầu tư bãi giữ xe

Ông Nghiêm Viết Hùng cho biết thêm, trên cơ sở thực trạng hệ thống hạ tầng, các quy định cũng như quá trình triển khai thực hiện nội dung liên quan công tác tổ chức giao thông, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND TP.Vũng Tàu giao UBND phường, xã ra thông báo sâu rộng đến người dân, các khu phố triển khai việc xử lý đậu xe vi phạm quy định, dán giấy xử phạt nguội.

Khu phố, tổ dân phố rà soát những khu vực xảy ra tình trạng xe ô tô đậu trên lòng đường, vỉa hè, trong hẻm gây cản trở giao thông; lập danh sách chủ xe, triển khai vận động, nhắc nhở họ gửi xe tại các bãi đậu xe, gara, không đậu xe trên vỉa hè, hẻm nhỏ gây cản trở giao thông.

Chi bộ các khu phố rà soát và yêu cầu đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định về an toàn giao thông, xếp loại, đánh giá nghiêm đảng viên vi phạm. Vận động người dân tham gia giám sát, chụp hình phản ánh với bí thư chi bộ, tổ trưởng khu phố để nhắc nhở các hành vi vi phạm.

Đối với các trường hợp không chấp hành, báo công an phường, xã nhắc nhở kiểm tra, căn cứ các quy định lập thủ tục xử phạt. Đối với các tuyến hẻm cần cắm biển báo cấm để làm cơ sở xử phạt, khu phố tổ chức lấy ý kiến người dân trong hẻm, báo cáo UBND phường đề xuất UBND thành phố (thông qua Phòng Quản lý đô thị) để tham mưu triển khai thực hiện.

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Cảnh cho biết, khoản 4 điều 18 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định các hành vi dừng, đỗ không đúng nơi quy định như sau: không sát lề đường, để phương tiện chiếm diện tích đường bộ, bánh xe gần nhất cách xa lề đường gây cản trở nguy hiểm cho các phương tiện khác; dừng, đỗ xe trên vỉa hè, nơi có biển báo cấm đỗ; dừng, đỗ xe ở những chỗ khuất tầm nhìn; dừng, đỗ xe giữa đường gây cản trở giao thông; dừng đỗ xe trong làn đường dành cho người đi bộ…; dừng, đỗ xe song song với một xe khác đang dừng, đỗ; tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; trong phạm vi an toàn của đường sắt; che khuất biển báo hiệu đường bộ. Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng quy định: đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” sẽ bị phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Do đó, việc chấn chỉnh tình trạng đậu xe ô tô trong các hẻm nhỏ dưới 6m trên địa bàn TP.Vũng Tàu là phù hợp với thực tế, nhất là trong công tác chỉnh trang đô thị.

Vấn đề một số ý kiến băn khoăn, trong khi TP.Vũng Tàu chưa xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, kinh doanh, để vật dụng mà đã đi xử lý đậu xe trong hẻm thì có hợp lý hay chưa?

Liên quan nội dung này, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, trong công tác xử lý trật tự vỉa hè, thành phố đã có Nghị quyết 15 về chỉnh trang đô thị và bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra phổ biến. Vì vậy, UBND TP.Vũng Tàu liên tục chỉ đạo yêu cầu các phường, xã tăng cường lập lại trật tự đô thị.

Về đầu tư các bãi đậu xe nói riêng và hệ thống hạ tầng đô thị nói chung phải phụ thuộc vào nguồn lực từng giai đoạn. Hiện nay, hệ thống hạ tầng TP.Vũng Tàu chưa được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch, vì cần nguồn kinh phí lớn. Do đó, thành phố khuyến khích cá nhân, đơn vị sử dụng quỹ đất trống chưa dùng để làm bãi đậu xe tạm đảm bảo quy định và đáp ứng nhu cầu chỗ đậu xe ngày càng tăng. Đồng thời, TP.Vũng Tàu đã khảo sát, cải tạo một số vỉa hè làm chỗ đậu xe có thu phí như đường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thiện Thuật...

“Về xử lý xe đậu trong các hẻm gây cản trở giao thông, thành phố nhận được nhiều ý kiến của cử tri; đã lấy ý kiến và được đa số người dân đồng thuận. Vậy nên, mọi người phải chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó có quy định của Luật Giao thông đường bộ”, ông Vũ Hồng Thuấn nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-BẢO KHÁNH