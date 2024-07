Làm giả giấy tờ; Phát hiện gỗ quý trong vườn nhà dân

Cố ý gây thương tích

Ngày 25/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, P.V.K. (SN 2002, trú huyện Xuyên Mộc) xảy ra mâu thuẫn với ông B.N.C. (SN 1960, trú huyện Xuyên Mộc, là cha dượng của K.) tại ấp Bình Minh, xã Bình Châu. Sau đó, ông C. vào nhà lấy dao rựa hăm dọa K. thì bị K. dùng dao đâm vào vùng bụng gây thương tích. Sau khi gây án, K. bỏ trốn khỏi địa phương. (Phước An)

Trộm xe mô tô

Ngày 25/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông Đ.V.S. (SN 1971, ngụ tỉnh Cà Mau) để xe mô tô BKS 69N1 - 734… tại phòng trọ trên đường 30/4, phường 12, thì bị kẻ gian lấy trộm. (Nguyễn Văn)

Phát hiện gỗ quý trong vườn nhà dân

Ngày 25/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ gỗ quý được phát hiện tại một nhà dân trên địa bàn. Trước đó, Công an TP.Bà Rịa phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra thửa đất nhà ông P.H.T. (SN 1993, ngụ KP.Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) phát hiện 2 cây gỗ rừng thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA gồm: 1 cây gỗ cẩm lai và 1 cây gỗ giáng hương. (Sơn Khê)

Làm giả giấy tờ

Ngày 25/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo thông tin ban đầu, bà B.T.H. (SN 1977, ngụ TP.Vũng Tàu) thuê đối tượng không rõ lai lịch trên Facebook để làm giả 1 giấy CNQSDĐ và 1 giấy đăng ký kinh doanh với giá 6 triệu đồng. Sau đó, bà H. đưa giấy tờ giả cho con đi công chứng thì bị phát hiện. (Trí Nhân)

Va vào gốc cây, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại trước số 42B đường 30/4, phường 9 (TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72K1-077… do ông V.H.N. (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm vào gốc cây bên phải đường. Hậu quả, ông N. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Vũng Tàu điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)