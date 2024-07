Bắt đối tượng truy nã; Va chạm với xe tải, 1 người tử vong

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 23/7, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TX.Phước Long (tỉnh Bình Phước) bắt đối tượng Dương Nhật Phương (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Phước) theo quyết định truy nã của Công an huyện Xuyên Mộc về hành vi cố ý gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Mất trộm tiêu khô

Ngày 23/7, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông P.V.B. (SN 1962, trú ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) đi làm rẫy về phát hiện bị trộm 2 bao tiêu khô 120kg, trị giá khoảng 20 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Hải Hà 1, TT.Long Hải. Tại địa điểm trên, Công an TT.Long Hải bắt quả tang T.T.T. (SN 1985) và L.T.L. (SN 1983, cùng trú huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)

Va chạm với xe tải, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 01+100 đường Hoàng Sa (thôn Cát Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 59SA-128… do anh B.M.T. (SN 2007) điều khiển, chở theo chị H.L.G.H. (SN 2008, cùng trú TP.Hồ Chí Minh) lưu thông đến địa điểm trên, thì xảy ra tai nạn với xe ô tô tải BKS 60C-568… do anh T.P. (SN 1980, trú TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, anh T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Trí Nhân)