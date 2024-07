Bồi dưỡng kiến thức phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Ngày 23/7, Công an tỉnh phối hợp với Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong 10 ngày, hơn 180 học viên là lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương được bồi dưỡng các chuyên đề: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; thông tin về tình hình an ninh mạng trong nước và quốc tế; công tác quản lý Nhà nước về an ninh thông tin mạng…

TRÍ HẢI