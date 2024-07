Mê bóng đá, đừng sa lầy!

Ngày 1/7, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa)... đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, bắt giữ C.Đ.H. (33 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) nghi phạm cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web bong88.com. Tại cơ quan công an, H. khai nhận đã sử dụng tài khoản cấp siêu tổng đại lý (super master) DZxx cùng 18 nghi phạm khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.