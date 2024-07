Cướp giật tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Cướp giật tài sản

Ngày 5/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đ.H.H. (SN 2005, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, tại xã Hòa Long, H. cướp giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ ngồi trên xe máy. H. đã có tiền án 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản và mới ra tù tháng 2/2024. (Thành Trung)

Trộm điện thoại

Ngày 5/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý D.M.Tr. (SN 1992, huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại tiệm cầm đồ N.T. (ấp 4, xã Hòa Bình), Tr. đã trộm 1 ĐTDĐ iPhone 12 Pro. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an xã Phước Thuận phối hợp Đồn Biên phòng Phước Thuận bắt quả tang P.H.H. (SN 1999, huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa ma túy. Khám xét nơi ở của H. lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 gói nilon hàn kín chứa ma túy. (Nguyễn Văn)

Va vào dải phân cách, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 02+900 đường Đá Bạc-Bông Trang, xã Đá Bạc (huyện Châu Đức). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 79D1-651… do anh D.V.H. (SN 1983, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đến địa điểm trên, thì tông vào cột phản quang dải phân cách. Hậu quả, anh H. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Châu Đức điều tra làm rõ. (Phước An)