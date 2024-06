Trộm đột nhập nhà dân; Mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 26/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông T.V.T. (SN 1981, chỗ ở ấp Tây, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản ước tính hơn 16 triệu đồng. Qua xác minh, điều tra, Công an TP.Bà Rịa mời đối tượng L.H.G. (SN 2005, trú huyện Long Điền) lên làm việc việc. Tại cơ quan công an, G. khai nhận đã đột nhập vào nhà ông T. trộm tài sản trên. (Lê Nguyễn)

Mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 26/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an phường Thắng Tam, bắt quả tang N.T.T. (SN 1997, trú TP.Vũng Tàu) có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói nilon bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá) tại 1 căn hộ thuộc tòa nhà The Sóng (đường Thị Sách, phường Thắng Tam). Điều tra mở rộng, Công an TP.Vũng Tàu đã triệu tập T.L.X.N. (SN 1999, trú TP.Vũng Tàu) và N.T.H. (SN 1989, trú huyện Xuyên Mộc) lên làm việc. Tại cơ quan công an, H. khai nhận có mua bán trái phép chất ma túy. Còn N. có sử dụng và dương tính với ma túy. (Sơn Khê)

Va chạm với xe ô tô, 2 người bị thương

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 44+000 QL51 thuộc KP.Quảng Phú, phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ). Trước đó, xe mô tô BKS 38P1-628… do V.T.Đ. (SN 2003, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở theo N.Đ.T. (SN 2004) lưu thông trên QL51 theo hướng Đồng Nai đi TP.Bà Rịa. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 50H-170… do ông N.H.K. (SN 1987, trú TP.Hà Nội) điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả, 2 người trên xe mô tô bị thương. (Nguyễn Văn)