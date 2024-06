Lực lượng ANTT tại cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Từ ngày 1/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực và cũng trong ngày 1/7, lễ ra mắt lực lượng sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh.

Bảo vệ dân phố phường 1 (TP.Vũng Tàu) khống chế đối tượng gây TNGT có ý định bỏ chạy xảy ra tại đường Nguyễn Du (TP.Vũng Tàu).

Cánh tay nối dài của lực lượng công an

Tham gia lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) TT.Long Điền (huyện Long Điền) từ năm 2005, đến nay, ông Bế Văn Hùng (SN 1961), tổ trưởng Tổ BVDP KP.Long Bình đã phối hợp với lực lượng công an tuần tra, kiểm soát, giải quyết mâu thuẫn hàng trăm vụ việc góp phần bảo đảm ANTT địa bàn.

Đơn cử, 0 giờ 30 phút một ngày tháng 4/2024, trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT địa bàn ông Hùng cùng lực lượng công an bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi trộm bình ắc quy xe ô tô đậu tại tuyến đường 16 và Bùi Công Minh (KP.Long Bình).

“Chúng tôi rất vui vì từ nay được thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi pháp luật quy định, được trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ và được pháp luật bảo vệ với những chế độ đãi ngộ hợp lý. Chúng tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ sau lễ ra mắt”, ông Hùng chia sẻ.

Theo Công an TT.Long Điền, hiện nay, toàn thị trấn có 47 người tham gia lực lượng ANTT tại cơ sở. Những người này đều đảm bảo sức khỏe, năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, lực lượng này sẽ là “cánh tay nối dài” của công an cơ sở trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng thị trấn ngày càng văn minh.

Là địa bàn trung tâm, phường 1 (TP.Vũng Tàu) hiện có 4 tổ bảo vệ ANTT với 20 thành viên. Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường 1 đã xây dựng thành công “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở mà tiền thân là BVDP phường, góp phần hạn chế sự phát sinh của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, toàn thành phố hiện có 111 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 570 thành viên, tại 17/17 phường, xã. Trong thời gian qua, lực lượng này đã phối hợp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm; bảo vệ hiện trường; giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ trong Nhân dân...góp phần bảo đảm ANTT cơ sở.

Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh đã tham mưu triển khai hội nghị lấy ý kiến với 97,44% nguyện vọng tiếp tục tham gia lực lượng này. Công an tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tiêu chí về số lượng tham gia Tổ bảo vệ ANTT, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp cho lực lượng này trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đã tham mưu UBND tỉnh ra quyết định ban hành phương án kiện toàn thống nhất tổ chức 3 lực lượng, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, duyệt chi kinh phí mua sắm trang thiết bị cho hơn 2.100 thành viên.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày ra mắt đã được chuẩn bị hoàn tất. Lực lượng ANTT cơ sở sẽ nhận nhiệm vụ ngay trong ngày ra mắt.

Ngày 25/6, Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo nghị quyết, tổ bảo vệ ANTT được thành lập tại thôn, ấp, khu phố thuộc xã, phường, thị trấn và khu dân cư thuộc huyện Côn Đảo khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Thôn, ấp, khu dân cư có quy mô dân số từ 50 hộ gia đình trở lên; khu phố có quy mô dân số từ 150 hộ gia đình trở lên.

Thôn, ấp, khu phố, khu dân cư không bảo đảm một trong các tiêu chí quy định tại các điểm trên thì bố trí một tổ bảo vệ ANTT phụ trách nhiều thôn, ấp, khu phố và khu dân cư trong cùng một đơn vị hành chính.

Đối với thôn, ấp, khu phố, khu dân cư có quy mô dân số dưới 350 hộ thì bố trí 3 thành viên gồm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên. Quy mô dân số từ 350 hộ đến 700 hộ thì bố trí 5 thành viên gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 3 tổ viên. Hơn 700 hộ thì bố trí 7 thành viên gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 5 tổ viên.

Hàng tháng, tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT được hỗ trợ 4,7 triệu đồng/người/tháng; Tổ phó được hỗ trợ 4,4 triệu đồng; Tổ viên được hỗ trợ 4 triệu đồng.

Nghị quyết còn quy định rõ về mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT hàng tháng với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Mức tiền bồi dưỡng khi được cử đi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền… Như vậy, dự kiến, thu nhập trung bình của mỗi người khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, còn quy định mức chi hỗ trợ, trợ cấp đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa tham gia BHXH, BHYT mà bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Mức chi trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận; mức chi hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; Mức chi cho công tác tập huấn, diễn tập, hội thi, sơ kết, tổng kết, tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng do địa phương tổ chức đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN