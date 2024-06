Công an tỉnh gặp gỡ các cơ quan báo chí

Chiều 10/6, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trong những năm qua, công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh luôn có sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương.

Các cơ quan báo chí đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Lương Đức Minh cũng đề nghị, các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục tăng cường đăng tải, phát sóng những thông tin liên quan đến tình hình ANTT và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong thời gian tới; các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp, thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí để kịp thời tiếp cận, khai thác các nguồn tin chính xác, đáp ứng tính thời sự của báo chí…

Ông Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những thành tích của lực lượng công an tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng và đảm bảo ANTT, cũng như công tác phối hợp tuyên truyền thời gian qua. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền giữa Công an tỉnh với các cơ quan báo chí tại địa phương trong thời gian tới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN