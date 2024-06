Cố ý gây thương tích; Va chạm với container, 1 người tử vong

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông N.H.N.T. (SN 1984, trú huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô đến TT.Long Điền thì gặp N.V.Th. (SN 1998), V.T.T. (SN 2003) và N.H.C. (SN 1989, cùng trú huyện Long Điền). Do mâu thuẫn từ trước, Th., T.T. và C. đuổi theo N.T. Khi đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Văn Lương (KP.Long Sơn, TT.Long Điền), Th. dùng dao tự chế chém ông N.T. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 11/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Ngọc Hà, phường Phú Mỹ. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang T.T.B.N. (SN 1990, trú TP.Hồ Chí Minh) có hành vi tàng trữ trái phép 3 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá).

* Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, N.V.T. (SN 1986, trú huyện Xuyên Mộc) mua 1 đoạn ống hút bên trong chứa ma túy tổng hợp dạng đá của của N.M.H. (SN 1998, trú huyện Xuyên Mộc) để sử dụng. Khám xét nơi ở của H., cơ quan công an thu giữ 2 đoạn ống hút, bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Phước An, Lê Nguyễn)

Va chạm với container, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường Võ Văn Kiệt - Bình Giã (phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ). Theo Công an TX.Phú Mỹ, xe mô tô BKS 54N4-74… do anh T.Đ.T. (SN 1990, trú TX.Phú Mỹ) đến địa điểm trên thì va chạm vào xe container BKS 60F-015… do anh T.Đ.A. (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả, anh T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Sơn Khê)