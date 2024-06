Cố ý gây thương tích; Bị lừa khi đầu tư dự án ảo

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý N.H.H. (SN 2005, trú huyện Châu Đức) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại ấp Tiến Thành (xã Quảng Thành) do mâu thuẫn, H. dùng tay đánh vào mặt làm ông T. ngã đập đầu xuống đường ngất xỉu. Kết quả của Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận, tỷ lệ thương tích của ông T. là 65%. (Nguyễn Văn)

Bị lừa khi đầu tư dự án ảo

Ngày 18/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đầu tư dự án ảo. Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1 đến tháng 4/2024, thông qua mạng xã hội, ông N.D.C. (SN 1976, trú TP.Vũng Tàu) giao lưu, kết nối với một người phụ nữ tự xưng là Trần Thị Thu T. (SN 2003, trú tỉnh Quảng Nam). Sau thời gian nói chuyện, T. mời ông C. đầu tư góp vốn vào Dự án SD AI “chuyển đổi số doanh nghiệp” do T. làm nhân viên kỹ thuật, chịu trách nhiệm dự án. Do tin tưởng ông C. đã góp 1,1 tỷ đồng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa nên ông C. đến cơ quan công an trình báo. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 18/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của nạn nhân, bà T.T.S. (SN 1988, chỗ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) phát hiện bị trộm nhiều tài sản có giá trị nên trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an mời N.T.V. (SN 2007, chỗ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) lên làm việc. Tại cơ quan công an, V. khai nhận đã trộm các tài sản của bà S. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 1 (ấp Đức Trung, xã Bình Ba). Tại địa điểm trên, Công an huyện Châu Đức kiểm tra, phát hiện T.H.Đ. (SN 1999, trú huyện Châu Đức) đang tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ ma túy đá. (Phước An)

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã 3 giao nhau đường Tỉnh lộ 765 và Nguyễn Thị Hoa (KP.Thanh Bình, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Trước đó, xe gắn máy BKS: 72-800… do ông N.T.H. (SN 1958, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS: 72A-399… do N.Đ.T. (SN 1984, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả, ông H. tử vong. (Sơn Khê)