Đủ chiêu trò lừa đảo trên mạng

Giả danh cơ quan công an, nhân viên ngân hàng, đầu tư trực tuyến… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống các thông tin xấu, độc, phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng cho CBCNV Khách sạn Malibu Vũng Tàu.

Nhiều nạn nhân sập bẫy

Vụ việc điển hình là ngày 14/6, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã khởi tố một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng để tiếp tục điều tra xử lý. Theo trình bày của nạn nhân Đ.T.T. (SN 2002, trú phường 7, TP.Vũng Tàu), chị nhận được cuộc gọi của một người đàn ông, giới thiệu là nhân viên ngân hàng tư vấn hướng dẫn hủy sử dụng thẻ tín dụng mà chị đã đăng ký. Theo hướng dẫn của người này, chị cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho đối tượng. Ít phút sau chị phát hiện tài khoản của mình bị chiếm đoạt gần 8 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 3, bà V.D.T.P. (SN 1982, trú phường 10, TP.Vũng Tàu) bị đối tượng không rõ lai lịch sử dụng mạng xã hội Facebook có tên “Hoàng Đức” kết bạn giới thiệu đang công tác tại tập đoàn Vinhome. Sau đó, đối tượng cho bà P., mã mời góp vốn đầu tư thu lợi nhuận và được hướng dẫn vào trang https://Vinpearll.haoyun688.com. Bà làm theo hướng dẫn và nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản của đối tượng với số tiền 1,58 tỷ đồng. Phát hiện bị lừa đảo nên bà đến công an trình báo.

Thời gian qua, lực lượng công an cũng tiếp nhận nhiều tin báo, tố giác của người dân về việc, nhận được cuộc gọi giả danh Công an TP.Vũng Tàu đề nghị cài đặt ứng dụng dịch vụ công quốc gia do đối tượng gửi có đường link https://ww38.dichvucong.dancuquocgia.vn.

Bà N.T.H.T. (nhà ở đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP.Vũng Tàu) cho biết, bà nhận được cuộc gọi của nam giới có đầu số 058… xưng là cán bộ công an hướng dẫn cài đặt dịch vụ công. Sau ít phút trò chuyện, người này gửi cho bà đường link và hướng dẫn các bước thực hiện. Tuy nhiên, bà từ chối làm theo.

“Qua báo, đài tôi cũng được biết công an làm việc với người dân không qua điện thoại. Với lại thời gian gần đây, lừa đảo qua điện thoại nhiều nên tôi cũng cảnh giác”, bà T. chia sẻ.

Nâng cao cảnh giác

Đại diện Công an TP.Vũng Tàu cho biết, sau khi người dân cài đặt ứng dụng giả mạo lên điện thoại, đối tượng chiếm quyền điều khiển, sử dụng (màn hình bị tối đen, bị hại không thao tác được trên màn hình, không tắt nguồn được). Sau khi chiếm quyền sử dụng điện thoại, đối tượng truy cập vào các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên điện thoại của bị hại và thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm trên, Công an TP.Vũng Tàu khuyến cáo: Theo quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng không được làm việc với người dân qua điện thoại. Khi mời người dân làm việc, cơ quan chức năng phải có giấy mời, giấy triệu tập ghi rõ thời gian, địa điểm, danh tính người mời làm việc.

Người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia với tên miền duy nhất là: https://dichvucong.gov.vn/ và các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Công an cung cấp thông qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an với tên miền: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/. Các website có phần đuôi “.top”, “.cc”... đều là giả mạo.

Hiện nay, cổng dịch vụ công quốc gia chưa phát triển ứng dụng (app) riêng cho điện thoại. Các đối tượng hướng dẫn cài đặt ứng dụng dịch vụ công quốc gia lên điện thoại là lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng. Người dân không cài đặt các ứng dụng từ nguồn không chính thống, chưa được xác minh trên các trang web, kho ứng dụng không chính hãng, từ các đường link lạ.

Khi nhận được cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn của đối tượng giả danh Công an TP.Vũng Tàu yêu cầu đăng nhập website, tải ứng dụng giả mạo, người dân cần bình tĩnh, chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo và thông báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.

Theo Công an tỉnh, các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay như: đầu tư trực tuyến; tham gia bán hàng online, giả danh công an, viện kiểm sát… Tuy thủ đoạn không mới nhưng nhiều người vẫn dính bẫy.

Do đó, bên cạnh công tác điều tra, xác minh xử lý các đối tượng, người dân cần nâng cao cảnh giác, biết cách tự trang bị kiến thức bảo vệ mình trước sự tấn công của tội phạm lừa đảo; biết nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN