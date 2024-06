Va chạm với ô tô tải, 1 người tử vong; Cố ý gây thương tích

Va chạm với ô tô tải, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 02, QL 56, thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức). Theo Công an huyện Châu Đức, xe mô tô BKS 72F1-723… do anh L.Đ.D.T. (SN 2003, trú huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 72C-097… do anh N.Q.T. (SN 1993, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả, anh D.T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Châu Đức điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 10/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, L.Q.V. (SN 2009, trú huyện Long Điền) hẹn H.L.N. (SN 2008, trú huyện Long Điền) đến KP.Long Phượng, TT.Long Điền giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, 2 bên xảy ra đánh nhau. Sau đó, N., dùng dao đâm 1 nhát vào ngực của V. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 10/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 145, đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang P.H.C. (SN 1989, trú TP.Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy dạng đá). (Lê Nguyễn)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 10/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Tr.Th.L. (SN 2003, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, L. quen biết cháu P.T.M.A. (SN 2008, trú TP.Vũng Tàu) từ tháng 11/2021 và nảy sinh tình cảm. Khoảng tháng 1/2022, 2 người đã quan hệ tình dục với nhau 2 lần tại khách sạn H.Y, Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10. (Sơn Khê)