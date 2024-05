Va vào dải phân cách, 1 người tử vong; Bắt đối tượng truy nã; Mua bán trái phép chất ma túy

Va vào dải phân cách, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại khu vực trước số 170, đường 30/4, phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, ông T.K.H. (SN 1971, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô BKS 72C1-704… lưu thông đến địa điểm trên thì tông vào dải phân cách giữa đường. Hậu quả, ông H. tử vong. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 13/5, Công an TP.Bà Rịa cho biết, đơn vị phối hợp với Công an phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ) bắt đối tượng Đào Quốc Duy (SN 1979, trú tỉnh Hậu Giang) theo quyết định truy nã ngày 2/5/2024, của cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa về tội trộm cắp tài. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 13/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý V.V.A. (SN 1971, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Phan Chu Trinh, phường 2. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Xử lý đối tượng xâm hại trẻ

Ngày 13/5, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại 1 khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, N.H.N. (SN 2003, trú tỉnh An Giang) đã quan hệ tình dục với cháu L.T.M. (SN 2009, trú tỉnh Đồng Tháp). (Sơn Khê)