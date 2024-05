Thuê bằng lái thế chỗ nộp phạt nguội: Coi chừng rắc rối

Nếu phát hiện người đến giải quyết vụ việc có dấu hiệu sử dụng GPLX của mình để nộp phạt thay cho người vi phạm, cơ quan công an sẽ tạm giữ GPLX, giấy tờ của phương tiện. Cơ quan công an cũng xác minh làm rõ động cơ, mục đích, yêu cầu người vi phạm đến để giải quyết vụ việc, áp dụng tình tiết tăng nặng nếu xác định được sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm theo quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020). Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh