Giúp việc trộm tiền của chủ nhà

Ngày 7/5, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Tr.Ph.A. (SN 2005, trú TP.Hồ Chí Minh) là người giúp việc cho gia đình bà T.T.T.M. (SN 1980, chỗ ở KP.Hải Sơn, TT.Long Hải). Trong quá trình làm việc tại nhà bà M. đối tượng A. đã trộm khoảng 60 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 7/5, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang N.T.Q.Tr. (SN 2005, trú tỉnh An Giang) và P.T.T. (SN 2006, trú TP.Vũng Tàu) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho T.T.M.P. (SN 2007) và N.T.Th. (SN 2005, cùng trú TP.Bà Rịa) tại nhà nghỉ H.L, ấp Bắc 2, xã Hòa Long. Tang vật thu giữ gồm 3 gói nilon bên trong chứa chất kết tinh màu trắng và 1 viên nén hình vuông (các đối tượng khai là ma túy). (Lê Nguyễn)

Nhân viên chiếm đoạt tiền của cửa hàng

Ngày 7/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.T.M.N. (SN 2003, chỗ ở TP.Vũng Tàu) về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, N. là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Vinmart (phường 3, TP.Vũng Tàu). Quá trình làm việc tại đây, N. chiếm đoạt số tiền hơn 25 triệu đồng của cửa hàng. (Sơn Khê)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 7/5, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã tạm giữ khẩn cấp đối với H.Th.D. (SN 1995, trú huyện Xuyên Mộc) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm và giao cấu với người dưới 16 tuổi. Theo trình bày của gia đình bị hại, tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, D. nhiều lần xâm hại tình dục cháu H.T.N.G. (SN 2010). (Phước An)

Đâm vào đuôi xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 38+100, QL51 thuộc KP.Phú Hà, phường Mỹ Xuân, (TX.Phú Mỹ). Trước đó, L.Đ.T. (SN 2000, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe mô tô BKS 60G1-045… lưu thông đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe ô tô BKS 60C-471… do ông N.V.Q. (SN 1982, trú tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đang dừng cùng chiều chờ đèn đỏ. Hậu quả, T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Trí Nhân)