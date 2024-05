3 công nhân mất việc, ngồi tù vì dùng giấy chứng nhận nghỉ việc giả hưởng BHXH

Chỉ vì muốn nghỉ việc vài hôm để giải quyết chuyện gia đình, 3 công nhân tìm mua Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) giả để nộp cho công ty. Hành vi này khiến 3 công nhân mất việc và phải lãnh án tù.

3 công nhân bị tuyên phạt mỗi người 6 tháng tù cùng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Mua Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả để nộp cho công ty

Theo cáo trạng, P. P. Thiện (SN 1996, quê tỉnh Đồng Nai) làm công nhân tại Công ty X. (trụ sở tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Vì muốn nghỉ 2 ngày 21 và 22/7/2023 để giải quyết việc gia đình, Thiện lên Facebook tìm mua 1 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả của bệnh viện. Sau đó, Thiện thỏa thuận với người bán mua giấy nghỉ 2 ngày với giá 200 ngàn đồng. Thỏa thuận xong, Thiện cung cấp tên, tuổi và mã số BHYT cho người bán. Đến ngày 21/7/2023, có người liên hệ qua tin nhắn Facebook và giao cho Thiện 1 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mang tên Thiện, thời gian nghỉ ngày 21 và 22/7/2023. Sau đó, Thiện nộp giấy giả trên cho phòng nhân sự của Công ty X. để được nghỉ đúng quy định công ty và hưởng chế độ BHXH.

Tương tự, N. A. Tài (SN 1993, quê Bình Định) và V. V. Mận (SN 1990, em vợ của Tài) cũng làm công nhân tại Công ty X. Chiều 24/7/2023, vợ ở tỉnh Bình Định gọi điện báo con bị bệnh kêu Tài về quê gấp. Tài rủ Mận và cả hai cùng về Bình Định. Do đã nghỉ hết phép ở công ty, nếu nghỉ thêm sẽ bị đuổi việc nên Tài lên mạng internet tìm kiếm mua Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của bệnh viện. Sau khi tìm được người bán giấy giả, Tài thỏa thuận mua 2 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả của Bệnh viện Bà Rịa cho bản thân và Mận dùng. Thời gian nghỉ 5 ngày với số tiền 1 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Tài cung cấp thông tin cho đối tượng làm giấy tờ giả. Đến ngày 30/7/2023, Tài nhận được 2 giấy tờ giả đã đặt làm và sau đó nộp lên phòng nhân sự của Công ty X. để được nghỉ đúng quy định và hưởng chế độ BHXH.

Quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động của Công ty X., Cơ quan BHXH tỉnh phát hiện hồ sơ của Thiện, Tài và Mận sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nghi vấn giả. BHXH tỉnh đã làm việc với Bệnh viện Bà Rịa và xác định đơn vị này không cấp 3 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nêu trên. Quá trình làm việc với phòng nhân sự Công ty X. và cơ quan BHXH, Thiện khai nhận vì sợ ảnh hưởng công việc nên đã nói dối việc bị bệnh và dùng giấy giả.

Tiếp nhận nguồn tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã triệu tập Thiện, Mận và Tài lên làm việc. Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận toàn bộ hành vi. CSĐT sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng.

Trả giá đắt

Tại phiên xét xử, Thiện, Mận và Tài thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện KSND huyện Châu Đức truy tố. Bị cáo Tài khai, khi nhận được điện thoại của vợ, vì lo lắng nên đã nghỉ để về nhà ngay. “Bị cáo nóng lòng lo cho con, bồng bột thiếu suy nghĩ nên không lường trước được hậu quả hành vi của mình”, bị cáo Tài nói.

Điều đáng nói, hoàn cảnh gia đình các bị cáo đều khó khăn, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày đều trông chờ vào tiền lương công nhân của họ.

Tham dự phiên tòa, đại diện Công ty X. cho biết, trước đây cũng có vài công nhân sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc nhận BHXH giả để nộp lên công ty. Qua xem xét, phát hiện được khi chưa chuyển hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm nên vụ việc được xử lý ngay ở công ty. Công nhân làm việc ở công ty được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định, tùy tính chất công việc mà được nghỉ từ 12-14 ngày. Ngoài ra, những trường hợp ốm đau, tai nạn hoặc có công việc đột xuất nếu có xin phép, có giấy tờ chứng minh việc nghỉ là hợp pháp đều được công ty giải quyết cho nghỉ.

“Tôi nghĩ 3 công nhân vì đã sử dụng hết ngày nghỉ phép trong năm. Họ muốn nghỉ thêm một số ngày để lo công việc gia đình, nhưng thay vì xin phép, làm thủ tục theo đúng quy định thì lại mua giấy giả để hợp thức. Mức lương của họ đều từ 8-10 triệu đồng, có người làm quản lý với mức lương gần 30 triệu đồng/tháng. Chỉ vì phút nông nổi mà không những mất việc còn sa vào vòng lao lý”, vị đại diện Công ty X. xót xa.

Qua diễn biến phiên xử, xem xét toàn diện hồ sơ và chứng cứ vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo P. P. Thiện, V. V. Mẫn và N. A. Tài mỗi bị cáo 6 tháng tù cùng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN