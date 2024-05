Ngày trở về

Nhờ cố gắng lao động, học tập, cải tạo và chấp hành tốt nội quy trại giam, thời gian qua, nhiều người chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc - T345 (Cục C10, Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) đã được hưởng đặc xá. Hơn ai hết, họ đều mong muốn sớm trở về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời.

Phạm nhân tích cực lao động, rèn luyện tại khu xây dựng, phân trại số 2, Trại giam Xuyên Mộc.

Khép lại quá khứ, làm lại cuộc đời

Dưới cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng 4, ở khu phân xưởng xây dựng phân trại số 2, Trại giam Xuyên Mộc, phạm nhân V.V.M,. (SN 1964, quê quán TP.Hồ Chí Minh) vừa thoăn thoắt bốc gạch, trét hồ xây lên những hàng gạch thẳng tắp, vừa tranh thủ trò chuyện với chúng tôi.

Ông V.V.M,. kể, ông đã chấp hành án ở đây được 20 năm, 2 tháng, 11 ngày. Sở dĩ ông M,. nhớ chính xác đến vậy, bởi bao nhiêu tháng ngày dài trong trại giam cũng là từng ấy thời gian ông suy ngẫm, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì xích mích và lời lẽ xúc phạm của một người với ba của ông, mà ông không kiểm soát được sự nóng giận, dẫn đến hành vi giết người - đôi mắt ông M,. bỗng trở nên đỏ hoe khi kể về lỗi lầm của mình hơn 20 năm về trước.

Khi được hỏi về thời gian chấp hành án còn lại tại trại giam, không giấu được niềm vui sướng, ông M,. chia sẻ: Ông chấp hành án chung thân, nhờ lao động, cải tạo tốt nên được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù qua 8 đợt ân xá. Sau hơn 20 năm rèn luyện, cải tạo, đợt ân xá nhân dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, ông được trở về với gia đình, cộng đồng trong niềm vui mừng, xúc động khôn xiết.

“Tôi và các phạm nhân ở đây nhận được sự động viên, dìu dắt, giáo dục, chăm lo giúp đỡ của cán bộ trại, cán bộ quản giáo. Nhờ đó, phạm nhân chúng tôi có cơ hội phấn đấu rèn luyện, sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Được xét đặc xá dịp này, tôi rất vui mừng. Hồi hộp lắm, ngày nào cũng mong cho thời gian trôi thật nhanh để được về đoàn tụ với gia đình”, ông M,. tâm sự.

Trong những phạm nhân được đặc xá mà chúng tôi gặp, mỗi người mang một bản án khác nhau nhưng họ đều có chung niềm vui lớn, sự thấp thỏm chờ mong ngày trở về.

Giúp người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Thượng tá Vũ Hồng Hóa, Phó Giám thị Trại giam Xuyên Mộc cho biết, thời gian qua, với phương châm: “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, trại giam đã tổ chức nhiều hoạt động lao động, rèn luyện cũng như định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân như: tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, chăn nuôi; khu xây dựng; sửa chữa đồ điện tử; nhà xưởng sơ chế hạt điều… Ngoài thời gian lao động, trại giam cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, xem thời sự để tạo tâm lý thoải mái, giúp phạm nhân yên tâm cải tạo, rèn luyện tốt.

Trại giam Xuyên Mộc đang quản lý hơn 2.800 phạm nhân. Đợt đặc xá 30/4, 1/5 năm nay, trại giam đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 378 phạm nhân và đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 8 phạm nhân.

“Cùng với đó, để chuẩn bị hành trang cho các phạm nhân trở về tái hòa nhập cộng đồng, Trại giam Xuyên Mộc đã, đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn pháp luật nhằm giúp họ có kiến thức cơ bản sau thời gian dài cách ly với xã hội”, Thượng tá Vũ Hồng Hóa cho biết thêm.

Phát biểu động viên các phạm nhân trong chương trình “Ngày trở về” do Công an tỉnh và Trại giam Xuyên Mộc phối hợp tổ chức vào ngày 17/4 vừa qua, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đặc xá là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, khoan hồng với người phạm tội, để họ làm lại cuộc đời. Thời gian qua, UBND các cấp, các sở, ban ngành trong tỉnh đã có sự quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt công tác hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù với mục tiêu góp phần giúp đỡ những người lầm lỗi hoàn lương.

“Từ những chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn tất hồ sơ cho nhiều người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú tiếp cận nguồn vốn vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg với số tiền gần 2 tỷ đồng”, Đại tá Nguyễn Anh Hùng thông tin thêm.

Trong khuôn viên trại giam, sắc màu tươi xanh của cỏ cây, hoa lá dường như làm dịu đi cái nóng bức, làm mát tâm hồn của những con người lầm lỡ. Mọi lỗi lầm trong quá khứ khép lại sau song sắt. Chỉ còn lại đây sắc của màu cuộc sống, hé mở một tương lai mới tốt đẹp hơn cho các phạm nhân...

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH