Xử nghiêm xe ba gác, xe lôi tự chế

Lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu đang tăng cường xử lý tình trạng xe ba gác máy, xe lôi tự chế chở hàng cồng kềnh; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán.

Xe ba gác máy, xe lôi tự chế không có chứng nhận đăng ký, không bảo đảm an toàn nhưng vẫn lưu thông trên đường bị lực lượng chức năng cẩu về bãi tạm giữ phương tiện.

Không an toàn và mất mỹ quan đô thị

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trên địa bàn TP.Vũng Tàu, nhiều xe lôi tự chế chở hàng cồng kềnh; chở rau, củ, trái cây đủ loại bán dưới lòng đường, vỉa hè. Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, người điều khiển các xe này nhanh chóng di chuyển đi nơi khác.

Đơn cử, tại đường Phước Thắng (phường 12), nhiều xe lôi đậu ngay dưới biển “cấm kinh doanh buôn bán trên lòng đường, vỉa hè”. Trên xe chất đầy rau muống, bắp cải, bầu, bí, mướp, cà rốt, khoai tây… Tiếng loa rao hàng làm náo loạn cả đoạn đường.

Tương tự, trên đường Bùi Thiện Ngộ (đường Bình Giã cũ, phường Rạch Dừa) không khó để bắt gặp xe lôi tự chế bán hàng rong. Nơi đây gần KCN Đông Xuyên, nên sau khi công nhân tan ca, người bán, người mua tấp nập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo cơ quan chức năng, xe ba gác máy, xe lôi tự chế là các phương tiện không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Hầu hết người điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có GPLX, chở hàng cồng kềnh...

Đơn cử, vào cuối tháng 3 vừa qua, trong quá trình tuần tra trên đường Nguyễn An Ninh (phường Nguyễn An Ninh), lực lượng CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) phát hiện xe máy cũ do một nam thanh niên điều khiển kéo theo rơ-mooc tự chế chở thùng giấy các-tông cồng kềnh. Người này không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ, nên lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Hay tại ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh và 2/9, lực lượng chức năng phát hiện xe ba gác máy biển số 60U1-36… cũ, có dấu hiệu cải hoán đang lưu thông trên đường, nên ra hiệu dừng kiểm tra. Do không xuất trình được GPLX, không có chứng nhận đăng ký phương tiện nên lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Xe lôi tự chế bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Phước Thắng (phường 12, TP.Vũng Tàu).

Xử lý triệt để

Thời gian qua, lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu và các phường, xã thường xuyên ra quân, xử lý chủ phương tiện để xe ba gác máy, xe lôi tự chế lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vừa đi thì tình trạng này lại tái diễn.

Ông Trần Minh Biện, Phó Chủ tịch UBND phường 10 cho biết, đa phần những người bán hàng rong trên xe lôi tự chế từ địa phương khác tới. Thời gian qua, lực lượng đô thị phường đã thường xuyên tuần tra xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm về trật tự đô thị (mái che, mái hiên di động, bục bệ ram dốc, chợ tự phát, các điểm buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xe lôi tự chế…). Trong đó, tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, 2/9 và Lưu Chí Hiếu.

“Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu xử lý triệt để xe ba gác máy, xe lôi tự chế bán hàng rong trên địa bàn”, ông Biện nhấn mạnh.

Ông Lâm Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 11 cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền không vi phạm trật tự đô thị bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng như: Treo băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến đường lớn, truyền tải thông tin trên các trang mạng xã hội, zalo, loa lưu động.

Tại điểm b, khoản 3, Điều 17, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định: Phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi, điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1-3 tháng và tịch thu phương tiện. Bên cạnh đó, khi điều khiển xe tự chế gây ra tai nạn cho người khác tùy theo mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự lên đến 10 năm tù (Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Đồng thời, phân công lực lượng tuần tra hàng ngày tại các tuyến đường như: Đô Lương, 2/9, khu vực cầu Rạch Bà, hẻm 1007, hẻm 888, hẻm 722 (đường 30/4)… để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp bán hàng rong lấn chiếm lòng đường.

“Do xử lý quyết liệt, nên tình trạng xe lôi tự chế bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn phường đã giảm đáng kể”, ông Sơn nói.

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, xe lôi tự chế, xe ba gác không bảo đảm an toàn, chở hàng công kềnh lưu thông trên đường gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, xe lôi tự chế bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị.

Vì vậy, thời gian tới, lực lượng CSGT và Trật tự tăng cường tuần tra xử lý xe ba gác, xe lôi tự chế không bảo đảm an toàn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng các phường, xã xử lý xe tải, xe lôi tự chế buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN