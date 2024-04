AN NINH - TRẬT TỰ 9/4/2024

Dùng xe tải trộm bò

Ngày 9/4, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm bò xảy ra tại nhà bà N.N.T. (SN 1987, ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức). Theo trình bày của bị hại, lợi dụng chủ nhà đi vắng, N.Đ.L. (SN 1994, trú huyện Châu Đức) sử dụng xe tải BKS 72C-062… trộm 2 con bò rồi tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

Mua bán số đề

Ngày 9/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp Công an xã Bình Châu bắt quả tang H.T.L. (SN 1970, trú huyện Xuyên Mộc) đang mua bán lô, đề cho các con bạc tại đại lý vé số H.L, ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu. Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện thêm N.T.Q. (SN 1988, trú huyện Xuyên Mộc) đang có hành vi mua bán lô, đề. Tang vật thu giữ, 68 tờ phơi đề với tổng tiền ghi trên phơi hơn 18 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý T.Q.B. (SN 1983, trú huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại TT.Long Điền. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. (Sơn Khê)