Bắt thêm 2 đối tượng trong chuyên án ma túy

Ngày 9/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04-Công an tỉnh) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra đối với Huỳnh Tín (SN 1982, chỗ ở xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) và Nguyễn Tín (SN 1995, chỗ ở phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về ma túy.

Đối tượng Huỳnh Tín

Trước đó, tiếp tục đấu tranh chuyên án bí số 0224N, Phòng PC04, phối hợp với Phòng CSGT (Công an tỉnh), Công an TP.Bà Rịa, Công an phường Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Huỳnh Tín và Nguyễn Tín đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, KP.6, phường Phước Hiệp.

Tang vật cơ quan công an thu giữ của các đối tượng

Tang vật thu giữ 3 gói nilon và 13 đoạn ống nhựa chứa ma tuý đá.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tín, lực lượng chức năng thu giữ 3 gói nilon chứa ma tuý đá.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-ĐỨC DƯƠNG