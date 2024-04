Ngày 13/4, Công an TP.Bà Rịa tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT và PCCC cho 60 tăng ni, phật tử tại Tịnh xá Ngọc Phước (TP.Bà Rịa).

Cán bộ Công an TP.Bà Rịa hướng dẫn tăng ni sử dụng bình chữa cháy tại chỗ

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Công an TP.Bà Rịa tập trung phổ biến pháp luật bảo đảm trật tự ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; bảo đảm an toàn PCCC trong các cơ sở thờ tự; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy tại chỗ…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TẶNG VŨ