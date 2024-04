Phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân

Ngày 12/4, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội cho 120 hội viên hội nông dân 13 xã, thị trấn.

Đại biểu được phổ biến các nội dung: tình hình và công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, huyện; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Luật An ninh mạng; phòng ngừa tội phạm lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền, kích động lôi kéo người dân tham gia các hành vi vi phạm pháp luật…

* Cùng ngày, Hội Nông dân phường Long Hương phối hợp với Công an TP.Bà Rịa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 100 cán bộ hội chủ chốt.

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an TP.Bà Rịa đã phổ biến đến hội viên Kết luận số 13/KL-TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm; Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Ngoài ra, báo cáo viên cũng đặt ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; bạo lực gia đình và kiểm soát ma túy trong tình hình mới tại địa phương.

TRÍ HỒNG ​- THÙY VÂN