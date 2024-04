AN NINH - TRẬT TỰ

Đâm vào gốc gây, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại thôn Láng Cát (xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, N.M.H. (SN 2006, trú huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô BKS 72F1-435… lưu thông đến địa điểm trên, thì mất lái đâm vào gốc cây bên đường và tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Nguyễn Anh)

Xử lý đối tượng xâm hại trẻ em

Ngày 12/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, L.V.N. (SN 1992, trú tỉnh Hậu Giang) sống chung như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với Q.T.B. (SN 1987, trú tỉnh Trà Vinh) tại phòng trọ trên đường Phước Thắng, phường 12. Tại đây, đối tượng L.V.N. đã quan hệ tình dục với Q.N.V. (SN 2010, là con riêng của B.). Hiện V. đã sinh con. (Phước An)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 12/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phòng trọ không số ấp An Thạnh, xã An Ngãi. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Công an huyện Long Điền bắt quả tang N.T.B.T. (SN 1980, trú tỉnh Bạc Liêu) đang bán ma túy cho N.Đ.Đ. (SN 1984, trú TP.Cần Thơ). Tang vật thu giữ 1 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu (đối tượng khai là ma túy đá). (Phước An)

Đốt nhà bố ruột

Ngày 12/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý H.T.T. (SN 1993, trú huyện Xuyên Mộc) về hành vi dùng xăng châm lửa đốt nhà bố ruột là ông H.T.P. (SN 1962, ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc). Tổng tài sản thiệt hại hơn 30 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Cướp giật tài sản

Ngày 12/4, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử ký L.C.K. (SN 1994) và N.M.T. (SN 1999, cùng trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, tại ngã tư Nguyễn Thanh Đằng và Huỳnh Tấn Phát, 2 đối tượng trên đã cướp giật của bà N.T.T.H. (SN 1983, trú TP.Bà Rịa) 1 dây chuyền vàng. Ngoài ra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật tài xảy ra ngày 30/12/2023, tại khu vực Công viên chiến thắng (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp) và một số vụ khác tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. (Trí Nhân)

Trộm điện thoại

Ngày 12/4, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, đối tượng T.T.L. (SN 1975, trú huyện Đất Đỏ) đột nhập vào nhà ông L.H.S. (SN 1985, tổ 8, ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A32. (Nguyễn Văn)