AN NINH - TRẬT TỰ 11/4/2024

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/4, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, bà N.T.H.N. (SN 1992, trú tỉnh Kiên Giang) cùng một nam tên Vinh và nữ tên Xuân đến nhà bà N.T.L. (SN 1992), tại khu 5 (huyện Côn Đảo) để giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình nói chuyện, Xuân và L. xảy ra cãi vả. Lúc này, N. dùng tay đánh vào mặt L. L. chạy vào nhà lấy dao Thái Lan rượt đuổi đâm N. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 11/4, Công an TX.Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại Km 0+100, đường Tô Nguyệt Đình, tổ 6, KP.Trảng Cát, phường Hắc Dịch. Theo hồ sơ, ông L.Đ.D. (SN 1969) điều khiển xe mô tô BKS 59S1-187… chở theo vợ là P.N.H (SN 1966) vượt qua xe ô tô tải BKS 72LD-007… do ông Đ.D.H. (SN 1992, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Do không làm chủ tốc độ nên xe của ông D. ngã xuống đường. Bị bất ngờ, không kịp tránh nên xe tải do ông H. điều khiển đã cán lên người bà H. Hậu quả, bà H. tử vong. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 11/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu bắt 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Trước đó, khoảng 16h35, ngày 8/4, tại khu vực phường Nguyễn An Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang L.T.T. (SN 1984, trú phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) đang tàng trữ 1 gói nilon chứa ma túy đá. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm L.Đ.L. (SN 1993, trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đang tàng trữ 1 gói nilon chứa ma túy đá. Đồng thời, khám xét nhà ở và bắt T.Q.T. (SN 1988, trú phường 7, TP. Vũng Tàu) đang tàng trữ 17 gói nilon chứa ma túy đá.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua về sử dụng và bán cho người nghiện là ngư dân.

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 75 đường Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì. Tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu, bắt quả tang N.T.L. (SN 1991, trú TP.Vũng Tàu) có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Sau đó, đối tượng L.H.M. (SN 1991, trú TP.Vũng Tàu) đến Công an phường Thắng Nhì đầu thú về hành vi góp tiền mua ma tuý sử dụng chung với N.T.L. (Bảo Khánh-Lê Nguyễn)

Tìm bị hại

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 13/2/2024, tại trước số 2 đường An Trạch, phường 10. Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận đã cướp giật của 1 phụ nữ đi xe tay ga vào đầu tháng 2/2024, gần khu vực đèn giao thông rẽ vào Tiền Cảng, phường Thắng Nhất. Tài sản bị cướp là 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng. Vậy ai là bị hại trên liên hệ Đội CSHS Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, gặp ĐTV Nguyễn Hoàng Hải, SĐT: 0971402634) để phối hợp giải quyết theo quy định.