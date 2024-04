Ngày 5/4, Công an tỉnh phối hợp Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tổ chức hội nghị giao ban lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ 22.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Viện Khoa học hình sự cùng lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã khám nghiệm hiện trường gần 40 ngàn vụ, tăng gần 2.000 vụ so với năm 2022. Ngoài ra, lực lượng Kỹ thuật hình sự còn giám định gần 60 ngàn vụ, chiếm 41% số vụ giám định toàn quốc.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu được dấu vết hơn 27 ngàn vụ; xác định tính chất vụ việc hơn 36 ngàn vụ; xác định hơn 14 ngàn đối tượng gây án; truy vết gần 2.000 vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự đánh giá cao những kết quả của lực lượng Kỹ thuật hình sự khu vực phía Nam đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong điều tra khám phá vụ án. Đồng thời, đề nghị trong năm 2024, lực lượng Kỹ thuật hình sự cần tiếp tục phát huy những thành tích đã có, đáp ứng kịp thời các yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng giám định, giảm số lượng vụ việc gửi lên Viện Khoa học hình sự giám định...

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN