AN NINH - TRẬT TỰ 5/4/2024

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 5/4, Công an huyện Xuyên Mộc đang tạm giữ hình sự đối với T.V.H. (SN 1990, ngụ huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya 2/4, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang H. đang mua bán trái phép chất ma túy tại ấp Nhân Nghĩa (xã Xuyên Mộc). Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon chứa ma túy. (Vương Lâm)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Công an phường Tân Phú (quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 3 năm lẩn trốn.

Cụ thể, đối tượng Dương Văn Thắng (SN 1976, ngụ huyện Xuyên Mộc) bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích từ năm 2020. Theo hồ sơ, ngày 14/11/2020, Thắng cùng 8 đối tượng khác tấn công nạn nhân N.G.H. (ngụ xã Bình Châu) gây thương tật 32%. Sau vụ việc, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. (Vương Lập)

Bị lừa qua mạng

Ngày 5/4, Công an huyện Long Điền tiếp nhận, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội xảy ra tại TT.Long Điền (huyện Long Điền). Nạn nhân là chị H.T.B.H. (SN 1988, ngụ huyện Long Điền). Theo trình báo, vào giữa tháng 3, một người lạ mặt kết bạn qua Facebook với chị H. và hứa mở tài khoản ngân hàng để chị đầu tư sinh lời. Do tin tưởng, chị H. đồng ý và truy cập vào đường link, nạp tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau 1 tháng đầu tư, chị H. bị lừa tổng số tiền hơn 460 triệu đồng. (Hàn Lập)

Cố ý gây thương tích

Ngày 5/4, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H. (SN 1983, ngụ TP.Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, trưa 12/11/2023, do mâu thuẫn cá nhân nên H. dùng tô, bát bằng sứ đánh vào đầu chị H.T.A. (SN 1991, sống chung như vợ chồng với H.) gây thương tích. (Trần Tiến)