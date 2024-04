Kiểm soát chặt việc ra vào khu cai nghiện

Ngày 27/3, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở LĐTB-XH, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở cai nghiện ma túy tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ sở cai nghiện ma túy. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai công tác cai nghiện ma túy theo Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Công văn số 1961/UBND-VP ngày 21/2/2024 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy... Sở LĐTB-XH tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định rà soát, nghiên cứu chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, chỉ đạo cơ sở cai nghiện ma túy tăng cường công tác quản lý học viên theo đúng nội quy, quy chế của cơ sở; Tổ chức lao động trị liệu và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng học viên, đặc biệt là những học viên có tiền án, tiền sự để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời những học viên phát sinh mâu thuẫn, đưa ra các biện pháp quản lý hiệu quả. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và ngành công an nơi cơ sở trú đóng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo động, trốn tập thể, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.