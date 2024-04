Xử lý hàng loạt vụ trộm dây điện nguy hiểm

Người dân ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng (huyện Long Điền) phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn xảy ra tình trạng trộm dây điện của hệ thống đèn đường ảnh hưởng đến việc đi lại. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Long Điền đã khẩn trương điều tra, truy bắt được đối tượng.

Dây điện đối tượng trộm chưa lấy hết treo lơ lửng trên cành cây.

Người dân bất an

Theo người dân, tình trạng trộm dây điện xảy ra tại tổ 2, 3, 4, 5, 8, 10 (đường Huỳnh Mẫn Đạt, ấp Hải Lâm) vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đối tượng lợi dụng đêm tối, đường vắng người qua lại để thực hiện hành vi. “Khu vực này có nhiều người lao động làm nghề chế biến thủy sản, nên thường đi sớm về muộn. Vì vậy, có đèn đường giúp người dân đi lại thuận lợi hơn. Việc trộm dây điện khiến bà con bất an”, ông Lê Văn Bảy, ấp Hải Lâm lo lắng nói.

Từ phản ánh trên, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đi thực tế và ghi nhận đường Huỳnh Mẫn Đạt dài hơn 1km, rộng khoảng 6m nhưng do tình trạng trộm dây điện nên toàn tuyến chỉ còn 4 bóng đèn chiếu sáng. Một số đoạn dây điện đối tượng trộm chưa kịp lấy còn lơ lửng trên cột điện.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Trưởng ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng cho biết, năm 2016, thực hiện phong trào xây dựng tổ đoàn kết, thắp sáng đường nông thôn, bà con trong ấp đã đóng góp kinh phí lắp đèn chiếu sáng tại tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt. Tuy nhiên, trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, xuất hiện tình trạng trộm dây điện tại khu vực này. “Hiện chúng tôi đã kiến nghị UBND xã và huyện khảo sát, sửa chữa lại hệ thống dây điện để thắp sáng các bóng đèn đường cho người dân đi lại thuận lợi”, ông Huỳnh nói.

Tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng

Theo Trung tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng Công an xã Phước Hưng, sau khi nhận được thông tin về tình trạng trộm dây điện tại ấp Hải Lâm, lực lượng công an xã đã cắt cử lực lượng chia nhiều ca tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24h. Đêm 5/3, trong quá trình tuần tra, lực lượng công an xã phát hiện một đối tượng có biểu hiện khả nghi, nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, là thủ phạm thực hiện các vụ trộm dây điện trên địa bàn ấp Hải Lâm. Công an xã Phước Hưng lập hồ sơ bàn giao đối tượng cùng tang vật để Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội trộm cắp tài sản quy định: Người nào trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Người có hành vi trộm cắp tài sản mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 15, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình).

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt, cán bộ Công an huyện Long Điền thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu, trong các ngày 5, 21/2 và 3/3, L.V.B (SN 1971, trú TT.Long Hải, huyện Long Điền) đã trộm gần 100m dây điện tại ấp Hải Lâm (xã Phước Hưng). Phương thức của đối tượng, lợi dụng đêm khuya khi đường vắng người dùng gậy tren dài, có gắn vật sắc nhọn để cắt dây điện. Hiện nay, cơ quan CSĐT đang giám định tài sản để xử lý tiếp theo đối với L.V.B.

Thiếu tá Việt khuyến cáo, việc trộm dây điện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị điện giật nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, mọi người tuyệt đối không trộm dây điện dưới mọi hình thức. Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà gây thiệt hại lớn. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN