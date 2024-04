Lừa bán vườn cây

Ngày 1/4, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng tháng 1/2024, ông N.V.L. (SN 1971) và bà Đ.T.X.H. (SN 1978, cùng trú tỉnh Đồng Nai) được người quen giới thiệu ông N.V.P. (SN 1981, trú TP.Bà Rịa) có nhu cầu bán 9ha tràm và xà cừ tại xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức). Hai bên thỏa thuận mua vườn cây trên với giá 510 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đã nhận đủ số tiền thì ông P. thông báo cho ông L. và bà H. rằng, vườn cây trên không phải của ông. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/4, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường 11A, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, do N.V.T. (SN 2000, trú TP.Bà Rịa) thực hiện. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp. (Phước An)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, nhân viên thu ngân P.T.T.H. (SN: 1996, trú huyện Đất Đỏ) đã lạm dụng chiếm đoạt của cửa hàng Điện máy xanh TT.Long Hải, số tiền hơn 260 triệu đồng. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 1/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông N.S.T. (SN 1968, ở thôn Tân Trung, xã Châu Pha). Theo trình bày của bị hại, Đ.V.A. (SN 1990, trú TX.Phú Mỹ, chưa được xóa án tích), trộm của ông T. 5 tấm tôn và 1 thanh xà gồ. (Sơn Khê)

Cho vay lãi nặng

Ngày 1/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.Đ.T. (SN 1985, trú TP.Hồ Chí Minh) và L.N.T. (SN 1996, trú huyện Xuyên Mộc) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ, từ năm 2023, đến tháng 1/2024, tại TP.Vũng Tàu, 2 đối tượng trên đã cho nhiều người vay với lãi suất từ 0,3 đến 0,4%/ngày (gấp 5,48 đến 7,3 lần so với lãi suất do Bộ luật Dân sự quy định). Trong đó, N.Đ.T. thu lời bất chính hơn 59 triệu đồng, L.N.T. thu lời bất chính 31 triệu đồng. (Nguyễn Anh)