Bắt nghi phạm giết nữ chủ quán cà phê

Sau khi gây án nghi phạm có ý định bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 19/4, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu và các phòng nghiệp vụ bắt giữ nghi can Phạm Văn Út (28 tuổi, tạm trú TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại quán cà phê N. (đường Bùi Thiện Ngộ, phường 10, TP.Vũng Tàu).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vu việc. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người thân nạn nhân đi làm về phát hiện bà N. (38 tuổi, chủ quán cà phê N.) đã tử vong, nghi do bị sát hại nên trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera an ninh để xác minh, truy bắt đối tượng.

Chỉ sau vài giờ gây án, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang có ý định bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TRÍ NHÂN