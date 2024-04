Vận tải hành khách dịp lễ 30/4, 1/5: Đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, du khách

Chỉ còn hơn tuần nữa là vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngành giao thông vận tải đã triển khai kế hoạch nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tốt nhất của người dân, du khách. Theo đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông luôn đặt lên hàng đầu để mọi người có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

Phương tiện bảo đảm

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, Sở đã có văn bản chỉ đạo các DN vận tải, bến xe, bến tàu về công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các ngày nghỉ lễ. Đối với đơn vị vận tải, Sở GT-VT yêu cầu chuẩn bị đủ và bảo đảm chất lượng các phương tiện tham gia vận chuyển khách trên các tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến phân công.

Cùng đó, xây dựng phương án dự phòng hoặc tăng cường phương tiện, nhưng lưu ý phương tiện phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt nhất, tuyệt đối không đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật tham gia giao thông. Không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.

Nói về công tác chuẩn bị tại bến xe, ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải và có kế hoạch huy động, điều động phương tiện đáp ứng nhu cầu cao trong dịp lễ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong việc bảo đảm trật tự kinh doanh, trật tự vận tải và trật tự an toàn xã hội.

“Hơn 400 đầu xe tại bến sẵn sàng phục vụ nhu cầu hành khách tuyến Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh; khoảng 300 đầu xe chạy tuyến miền Bắc, miền Trung, miền Tây, Tây Nguyên trong dịp này, bảo đảm đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách trong dịp lễ 30/4, 1/5”, ông Đỗ Thành Nghĩa cho biết.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Để chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Sở GT-VT tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn cho phương tiện trước khi xe xuất bến và trong suốt hành trình chạy xe; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các bến xe, bến tàu,...

Theo đó, thông qua nhà xe, quán triệt lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về kinh doanh vận tải; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ hành khách trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

Thực hiện nghiêm biểu đồ, lộ trình chạy xe, thời gian chạy xe, tốc độ theo quy định, không dừng đỗ đón trả khách sai quy định, chở quá số người so với tải trọng cho phép của xe; tuyệt đối không được uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích trong thời gian làm việc.

Song song đó, yêu cầu DN vận tải hành khách duy trì tình hình hoạt động, truyền dẫn đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, từ camera theo đúng quy định. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý những hành vi không đúng (vi phạm tốc độ, thời gian lái xe, không thắt dây an toàn…), gây mất an toàn giao thông do lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Sở GT-VT chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông lập phương án bảo đảm an toàn giao thông, dự báo các “điểm đen”, điểm ùn tắc trong các dịp nghỉ lễ và có kế hoạch giải toả khi sự cố ùn tắc xảy ra, giải toả các chợ, điểm buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia bảo đảm giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

“Kiên quyết xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải khách chạy sai hành trình, chở quá số người quy định, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định... Tập trung kiểm tra, xử lý tại các khu vực chung quanh các bến xe, bến tàu, địa điểm dễ phát sinh vi phạm. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về vận tải khách hợp đồng, xe vận tải nội bộ, xe trung chuyển trá hình đón trả khách như tuyến cố định”, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận cho biết thêm.

Ngoài ra, Sở GT-VT tỉnh phối hợp với Sở GT-VT các tỉnh, thành phố nhắc nhở các DN vận tải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt... Nhằm mục tiêu để người dân, du khách đi lại trong dịp lễ an toàn, thuận lợi, vui vẻ.

