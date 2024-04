Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5

Lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày, do đó để bảo đảm ANTT và ATGT lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt triển khai các kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Phòng CSGT (Công an tỉnh) tổ chức kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách trên QL51 (TX.Phú Mỹ).

Trực 100% quân số

Với thời gian nghỉ lễ dài, cộng với thời tiết nắng dự báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là điểm đến của nhiều du khách. Vì vậy, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã bố trí trực 100% quân số để bảo đảm ATGT cho du khách và người dân vui lễ an toàn.

Tại TP.Bà Rịa, để bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực trung tâm, Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Bà Rịa) tăng cường lực lượng tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, đặc biệt khu vực tập trung đông người như Quảng trường TP.Bà Rịa...

Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Bà Rịa) nói: “Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT và Trật tự làm việc cả ngày lẫn đêm để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn”.

Là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, Công an huyện Xuyên Mộc đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT tại nơi tập trung đông người như KDL Hồ Tràm, tuyến đường Ven Biển...để điều tiết, phân luồng nếu xảy ra ùn tắc.

Còn tại TP.Vũng Tàu, Công an thành phố sẽ lập chốt xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT như: chạy quá tốc độ, sai làn đường, vi phạm nồng độ cồn, ma túy… Đồng thời, đơn vị chia ca tuần tra, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm như khu vực Bãi Trước, Bãi Sau nơi diễn ra các lễ hội.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, kỳ nghỉ dài là thời điểm người dân trở về địa phương và du khách đến vui chơi tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, lực lượng CSGT đã triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT ngay từ cửa ngõ vào tỉnh, nhất là QL51.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT đã yêu cầu công an các địa phương xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt thuộc địa bàn quản lý. Trong đó, lưu ý các tuyến đường nguy cơ cao xảy ra TNGT, ùn tắc, các đầu mối giao thông trọng điểm; kịp thời khắc phục sự cố tai nạn; kiến nghị các ngành chức năng khắc phục bất cập giao thông, những điểm mất ATGT. Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường lực lượng để hướng dẫn, bảo đảm trật tự ATGT tại các điểm du lịch, lễ hội, nhắc nhở tài xế lái xe an toàn, giúp đỡ người dân đi đường gặp sự cố.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, ngoài việc thực hiện kế hoạch chung, Phòng đã lên kế hoạch, phương án tập trung kiểm tra chặt, xử lý các xe kinh doanh vận tải hành khách, xe container, xe mô tô “đi phượt”, đua xe trái phép trong dịp lễ. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các trường hợp chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm. Ngoài ra, Phòng CSGT còn phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức cho người dân “đã uống rượu bia, không lái xe”; “đội nón bảo hiểm khi lái xe mô tô, xe máy, xe đạp điện”…

Theo Công an tỉnh, để bảo đảm ANTT, ATGT trong những ngày lễ, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường trực ban, trực chiến bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, các địa phương cần bám sát địa bàn, triệt phá các loại tội phạm như ma túy, trộm cắp, mại dâm, các hành vi gây rối trật tự công cộng; tổ chức tuần tra, kiểm tra tạm trú, tạm vắng các cơ sở kinh doanh có điều kiện; kiểm tra, bảo đảm tốt công tác PCCC tại các chợ, cơ sở kinh doanh xăng, gas…để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa cháy nổ.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN